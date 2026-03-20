Doanh số iPhone tăng mạnh tại Trung Quốc

Doanh số iPhone tăng 23% trong 9 tuần đầu năm tại Trung Quốc, ngược với xu hướng giảm chung của thị trường này.

Số liệu từ công ty nghiên cứu Counterpoint Research công bố ngày 19/3 cho thấy, thị trường smartphone Trung Quốc giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái (giai đoạn từ tháng 1 đến đầu tháng 3 hàng năm).

Tuy nhiên, Apple lại "lội ngược dòng" tại đây trong bối cảnh các công ty điện thoại phải tăng giá sản phẩm do chi phí linh kiện, nhất là chip nhớ, tăng cao trong cơn sốt AI. Chính quyền Trung Quốc đã triển khai một số khoản trợ cấp cho nhà sản xuất smartphone từ năm ngoái, nhưng được đánh giá "dường như không mấy hiệu quả trong việc vực dậy nhu cầu tiêu dùng ảm đạm".

Việc Apple trở thành "ngoại lệ" khi tăng trưởng hai con số, theo Counterpoint, đến từ chương trình khuyến mãi, giảm giá iPhone trên các nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh đó, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn nằm trong danh sách đủ điều kiện nhận trợ cấp nhà nước, giúp giá bán thực tế đến tay người dùng thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết, tạo lực hút lớn giữa bối cảnh người dùng thắt chặt chi tiêu.

Cùng với đó, Apple kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng, giúp công ty đạt vị thế tốt hơn so với đối thủ, qua đó giảm tác động từ nguồn cung chip nhớ. "Không giống các hãng smartphone khác, Apple có thể gánh chịu một phần áp lực giảm lợi nhuận và tận dụng tình hình để mở rộng thị phần", Counterpoint đánh giá.

Một cửa hàng Apple Store tại Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: Lưu Quý

Cơn sốt AI đang khiến giá linh kiện tăng với tốc độ chóng mặt. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, giá DRAM và NAND flash đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2016. Tổ chức nghiên cứu TrendForce chỉ ra, giá hợp đồng cho cấu hình phổ biến RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB trong quý I/2026 tăng gần 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo TechCrunch, các trung tâm dữ liệu AI đang "ngốn" một lượng lớn chip nhớ hiệu năng cao (HBM), khiến những nhà sản xuất như Samsung, SK Hynix ưu tiên phân bổ nguồn lực cho thị trường béo bở này. Khoảng 70% công suất sản xuất chip nhớ tiên tiến hiện phục vụ cho lĩnh vực AI, gây tình trạng khan hiếm nguồn cung cho thị trường smartphone.

Theo Reuters, các nhà sản xuất Android Trung Quốc đang phản ứng khác nhau tùy vào vị thế và cấu trúc chuỗi cung ứng của mỗi hãng. Oppo và Vivo thông báo tăng giá một số mẫu máy từ tháng 3. Giới chuyên gia đánh giá, động thái này không chỉ để bù đắp chi phí, mà còn là cách để "thăm dò phản ứng" của người tiêu dùng, làm cơ sở cho việc định giá các dòng sản phẩm mới trong tương lai.

Trong khi đó, Huawei lại hưởng lợi từ nhà cung cấp chip nhớ nội địa, vốn có mức giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ quốc tế, tạo ra "vùng đệm" giúp công ty giảm áp lực từ cơn sốt giá chip toàn cầu. Theo dự báo, lợi thế này giúp Huawei tăng thị phần smartphone ở phân khúc thấp và trung cấp, nơi độ nhạy cảm về giá rất lớn.

Counterpoint Research dự báo, thị trường smartphone Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu áp lực trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 và chỉ có thể "dễ thở" hơn vào đầu tháng 6 nhờ làn sóng khuyến mãi giữa năm. Tuy nhiên, cơn khát chip nhớ được dự đoán kéo dài đến năm 2030, buộc các hãng phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc kiểm soát chi phí, bảo vệ biên lợi nhuận và chỉ tiêu số lượng hàng xuất xưởng.

Thanh Thúy (theo Reuters, TechCrunch)