Tuyển thủ Malaysia mừng rỡ khi được tạm đình chỉ án phạt của FIFA

MalaysiaRodrigo Holgado và Gabriel Palmero cảm thấy nhẹ nhõm khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm của FIFA.

Trên trang Instagram cá nhân ngày 26/1, tiền đạo Holgado đăng bức ảnh đón bình minh, cùng dòng trạng thái: "Lúc ít ai ngờ đến nhất, mặt trời lại xuất hiện và mọi chuyện đều ổn cả. Không có cơn bão nào kéo dài mãi".

Hậu vệ Gabriel Palmero thì viết: "Chúng tôi đã trở lại", cùng bức ảnh thiết kế có bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Rodrigo Holgado (áo vàng) thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Tuy nhiên, Palmero hiện không có CLB chủ quản, sau khi bị CD Tenerife chấm dứt hợp đồng vào tháng 11/2025. Holgado cũng ở tình cảnh tương tự với CLB America de Cali của Colombia.

Trong khi đó, trung vệ Facundo Garces được trở lại tập luyện cùng Deportivo Alaves thuộc La Liga. CLB này đã nhận được quyết định tạm thời hoãn lệnh cấm từ CAS. "Trong giai đoạn này, Garces được phép thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách bình thường", thông báo của Alaves có đoạn. "Chúng tôi xác nhận cầu thủ được trở lại tập luyện ngay lập tức".

Holgado sinh năm 1995, trưởng thành từ bóng đá trẻ Argentina. Anh đã ghi 75 bàn sau 202 trận khi thi đấu ở các giải VĐQG Mexico, Chile và Colombia. Từ năm 2024, Holgado thi đấu cho CD America – CLB 15 lần vô địch Colombia, và ghi 18 bàn sau 58 lần ra sân. Mùa này, anh ghi 8 và kiến tạo hai bàn qua 22 trận trước khi nhận án phạt.

Hậu vệ trái Gabriel Palmero sinh năm 2002, từng chơi 8 trận cho Tenerife B ở giải hạng Tư Tây Ban Nha 2024-2025. Anh trưởng thành ở lò Las Palmas, rồi được cho mượn thi đấu cho các đội trẻ ở xứ bò tót, như SD Tenisca, Segoviana.

Garces sinh năm 1999 thi đấu tại Argentina với 129 trận cho CLB Colon từ năm 2020 đến 2024. Tháng 8/2024, CLB La Liga Deportivo Alaves ký hợp đồng ba năm rưỡi với Garces, với thời điểm bắt đầu thi đấu từ ngày 1/1/2025. Trung vệ cao 1,88 m đã chơi 16 trận tại La Liga.

Facundo Garces thi đấu trong trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Trong thông báo vào tối 26/1, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết CAS tạm thời đình chỉ lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng - có hiệu lực từ ngày 26/9/2025 mà FIFA dành cho 7 cầu thủ Malaysia. Theo đó, nhóm này sẽ được phép tiếp tục sự nghiệp và tham gia các hoạt động bóng đá cấp CLB cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo quyết định của FIFA.

Trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan). Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Machuca, Holgado và Palmero sau đó đã bị các CLB chủ quản cắt hợp đồng.

Sau khi Ủy ban kháng cáo FIFA giữ nguyên phán quyết, Malaysia tiếp tục khiếu nại lên CAS từ tháng 12/2025. Tuy nhiên, trong tháng 1, CAS chưa xử lý vụ việc của Malaysia do kín lịch từ các vụ án khác. Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend cho biết Tòa sẽ sớm thông báo về phiên điều trần. "Thời gian cho thủ tục này có thể kéo dài vài tuần, nhưng cũng có thể là vài tháng", Friend cho biết.

Trung Thu