8 đại học y dược công bố phương thức, tổ hợp xét tuyển năm 2026

Hầu hết trường y, dược xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp, chủ yếu ở các tổ hợp khối A và B.

Đến ngày 14/3, có 8 trường đại học khối y dược công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026.

Tất cả xét tuyển thẳng và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, nhiều trường sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, gồm Học viện Quân y, Dược Hà Nội, Y tế công cộng, Y Dược Thái Bình, Y Dược Huế và Y Dược Cần Thơ.

Hai trường xét học bạ là Đại học Dược Hà Nội và Y tế công cộng. Trong đó, trường Dược chỉ xét học bạ học sinh chuyên, hoặc kết hợp với điểm SAT (bài thi chuẩn hóa dùng xét tuyển đại học ở Mỹ).

Các tổ hợp xét tuyển được sử dụng phổ biến là A00 (Toán, Lý, Hóa) và B00 (Toán, Hóa, Sinh), cùng các khối có môn Hóa hoặc Sinh. Một số ít dùng cả tổ hợp khối C.

Cụ thể, Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến xét tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) với ngành Y tế công cộng và Tâm lý học. Đại học Y tế công cộng dùng khối C01 (Toán, Lý, Văn) hoặc C02 (Toán, Văn, Hóa) vào cả bốn ngành là Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp xét tuyển dự kiến của các trường khối y dược năm 2026 như sau:

Trường Chỉ tiêu Phương thức Tổ hợp xét tuyển Đại học Y Hà Nội 2.150 - Xét tuyển thẳng

- Xét điểm thi tốt nghiệp A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D01 (Toán, Văn, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

D10 (Toán, Địa, Anh) Học viện Quân y Hệ quân sự: 140 Hệ dân sự: 200 - Xét tuyển thẳng

- Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng (dành riêng hệ quân sự) A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh) Đại học Dược Hà Nội Chưa công bố - Xét tuyển thẳng

- Kết hợp học bạ với SAT; học sinh chuyên; xét chứng chỉ GCE A-level

- Xét điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

- Xét điểm thi tốt nghiệp A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

B08 (Toán, Sinh, Anh) Đại học Y tế công cộng 950 - Xét tuyển thẳng

- Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét học bạ

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hà Nội A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B03 (Toán, Sinh, Văn)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

C01 (Toán, Lý, Văn)

C02 (Toán, Văn, Hóa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

D13 (Văn, Sinh, Anh)

X26 (Toán, Tin, Anh) Đại học Y Dược Thái Bình 1.480 - Xét tuyển thẳng

- Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội Chưa công bố Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 1.690 - Xét điểm thi tốt nghiệp

- Kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

- Xét tuyển thẳng

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh) Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2.155 - Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét tuyển thẳng A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B03 (Toán, Văn, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh) Đại học Y Dược Cần Thơ Chưa công bố - Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét điểm thi V-SAT

- Xét tuyển thẳng

- Xét tuyển theo hợp đồng hợp tác đào tạo

- Xét thí sinh người nước ngoài A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

X06 (Toán, Lý, Tin)

Y dược là nhóm ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn chung (mức điểm tối thiểu cần đạt để đăng ký xét tuyển) nhằm đảm bảo đầu vào với ngành nghề quan trọng.

Năm ngoái, mức sàn của 11 ngành khối này là 17-20,5 với tổ hợp ba môn. Trường lấy điểm chuẩn cao nhất là Học viện Quân y - 30/30, tiếp theo là Đại học Y Hà Nội với 28,7 điểm ở ngành Y khoa.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Fanpage Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Đại học Y Hà Nội

Dương Tâm