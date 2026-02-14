Đại học Y Hà Nội bỏ C00, thêm tổ hợp A00, D07

Đại học Y Hà Nội xóa sổ tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) sau hai năm dùng, một số ngành bổ sung thêm A00 (Toán, Lý, Hóa) và D07 (Toán, Hóa, Anh), bên cạnh B00.

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) tối 13/2 thông báo dự kiến tuyển 2.150 sinh viên, tăng 240 so với năm ngoái. Hai phương thức gồm xét tuyển thẳng và dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, Đại học Y Hà Nội cộng điểm khuyến khích đối cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, trường chưa công bố danh sách chứng chỉ cũng như mức điểm cộng trong năm nay.

Về tổ hợp xét tuyển, hai ngành Y học cổ truyền vốn chỉ tuyển bằng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), nay bổ sung thêm A00. Ngành Y học dự phòng xét thêm thí sinh khối A00 và D07.

Một số ngành khác cũng bổ sung tổ hợp D07 như Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng.

Trong khi đó, các ngành Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội đổi hoàn toàn các tổ hợp, cùng sử dụng A01 (Toán, Lý, Anh, D01 (Toán, Văn, Anh), D07 và D10 (Toán, Địa, Anh).

Như vậy, tổ hợp C00 vốn được dùng để xét vào ngành Tâm lý học hai năm qua bị bỏ.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển Đại học Y Hà Nội năm 2026 như sau:

TT Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Địa điểm đào tạo 1 Y khoa 450 B00 Hà Nội 2 Răng-Hàm-Mặt 120 B00 Hà Nội 3 Y học cổ truyền 80 A00, B00 Hà Nội 4 Y học dự phòng 110 A00, B00, D07 Hà Nội 5 Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*) 130 A00, B00, D07 Hà Nội 6 Hộ sinh 70 A00, B00, D07 Hà Nội 7 Kĩ thuật phục hình răng 50 A00, B00 Hà Nội 8 Kĩ thuật xét nghiệm y học 80 A00, B00 Hà Nội 9 Kĩ thuật hình ảnh y học (**) 100 A00, B00 Hà Nội 10 Kĩ thuật phục hồi chức năng 70 A00, B00 Hà Nội 11 Khúc xạ nhãn khoa 80 A00, B00 Hà Nội 12 Dinh dưỡng 110 A00, B00, D07 Hà Nội 13 Y tế công cộng 90 A01, D01, D07, D10 Hà Nội 14 Tâm lý học 90 A01, D01, D07, D10 Hà Nội 15 Công tác xã hội 60 A01, D01, D07, D10 Hà Nội 16 Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa 150 B00 Phân hiệu Thanh Hóa 17 Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa 100 A00, B00, D07 Phân hiệu Thanh Hóa 18 Kĩ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa 80 A00, B00 Phân hiệu Thanh Hóa 19 Kĩ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa 60 A00, B00 Phân hiệu Thanh Hóa 20 Kĩ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa 70 A00, B00 Phân hiệu Thanh Hóa Tổng 2150

Năm ngoái, Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 17 đến 28,7, ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 cao nhất, ngành Y khoa lấy 28,13 điểm. Học phí năm 2025-2026 từ 16,9 đến 62,2 triệu đồng.

Trụ sở chính Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Dương Tâm