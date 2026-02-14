Thứ bảy, 14/2/2026
Thứ bảy, 14/2/2026, 09:37 (GMT+7)

Đại học Y Hà Nội bỏ C00, thêm tổ hợp A00, D07

Đại học Y Hà Nội xóa sổ tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) sau hai năm dùng, một số ngành bổ sung thêm A00 (Toán, Lý, Hóa) và D07 (Toán, Hóa, Anh), bên cạnh B00.

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) tối 13/2 thông báo dự kiến tuyển 2.150 sinh viên, tăng 240 so với năm ngoái. Hai phương thức gồm xét tuyển thẳng và dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, Đại học Y Hà Nội cộng điểm khuyến khích đối cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, trường chưa công bố danh sách chứng chỉ cũng như mức điểm cộng trong năm nay.

Về tổ hợp xét tuyển, hai ngành Y học cổ truyền vốn chỉ tuyển bằng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), nay bổ sung thêm A00. Ngành Y học dự phòng xét thêm thí sinh khối A00 và D07.

Một số ngành khác cũng bổ sung tổ hợp D07 như Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng.

Trong khi đó, các ngành Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội đổi hoàn toàn các tổ hợp, cùng sử dụng A01 (Toán, Lý, Anh, D01 (Toán, Văn, Anh), D07 và D10 (Toán, Địa, Anh).

Như vậy, tổ hợp C00 vốn được dùng để xét vào ngành Tâm lý học hai năm qua bị bỏ.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển Đại học Y Hà Nội năm 2026 như sau:

TT

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Địa điểm đào tạo

1

Y khoa

450

B00

Hà Nội
2

Răng-Hàm-Mặt

120

B00

Hà Nội
3

Y học cổ truyền

80

A00, B00

Hà Nội
4

Y học dự phòng

110

A00, B00, D07

Hà Nội
5

Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*)

130

A00, B00, D07

Hà Nội
6

Hộ sinh

70

A00, B00, D07

Hà Nội
7

Kĩ thuật phục hình răng

50

A00, B00

Hà Nội
8

Kĩ thuật xét nghiệm y học

80

A00, B00

Hà Nội
9

Kĩ thuật hình ảnh y học (**)

100

A00, B00

Hà Nội
10

Kĩ thuật phục hồi chức năng

70

A00, B00

Hà Nội
11

Khúc xạ nhãn khoa

80

A00, B00

Hà Nội
12

Dinh dưỡng

110

A00, B00, D07

Hà Nội
13

Y tế công cộng

90

A01, D01, D07, D10

Hà Nội
14

Tâm lý học

90

A01, D01, D07, D10

Hà Nội
15

Công tác xã hội

60

A01, D01, D07, D10

Hà Nội
16

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa

150

B00

Phân hiệu Thanh Hóa
17

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa

100

A00, B00, D07

Phân hiệu Thanh Hóa
18

Kĩ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa

80

A00, B00

Phân hiệu Thanh Hóa
19

Kĩ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa

60

A00, B00

Phân hiệu Thanh Hóa

20

Kĩ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa

70

A00, B00

Phân hiệu Thanh Hóa

Tổng

2150

Năm ngoái, Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 17 đến 28,7, ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 cao nhất, ngành Y khoa lấy 28,13 điểm. Học phí năm 2025-2026 từ 16,9 đến 62,2 triệu đồng.

Trụ sở chính Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Dương Tâm

