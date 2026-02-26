Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng học phí, cao nhất 81 triệu đồng

Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ năm nay dự kiến là 47 đến 81 triệu đồng, tăng 5-25 triệu so với năm ngoái.

Theo công bố của trường ngày 25/2, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có học phí cao nhất, cũng dẫn đầu về mức tăng với 25,8 triệu đồng so với năm ngoái, tức gần 47%. Tỷ lệ tăng ở những ngành khác khoảng 12-23%.

Đây là mức tăng mạnh nhất của trường trong 5 năm qua.

Học phí các ngành của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026-2027 như sau:

TT Ngành Học phí dự kiến năm học 2026-2027 Học phí năm học 2025-2026 Mức tăng 1 Y khoa 81 triệu đồng 55,2 triệu đồng 25,8 triệu đồng 2 Răng - Hàm - Mặt 81 triệu đồng 55,2 triệu đồng 25,8 triệu đồng 3 Dược học 68 triệu đồng 55,2 triệu đồng 12,8 triệu đồng 4 Y học cổ truyền 68 triệu đồng 55,2 triệu đồng 12,8 triệu đồng 5 Các ngành khác 47 triệu đồng 41,8 triệu đồng 5,2 triệu đồng

Năm nay, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển hơn 2.100 sinh viên, tăng hơn 200 so với năm trước. Hai phương thức là tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh 5 tổ hợp cũ B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), trường xét thêm hai tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Trong đó khối D01 áp dụng với ngành Y học cổ truyền, D07 với ngành Khúc xạ nhãn khoa.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển từng ngành của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:

Trường không áp dụng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Nếu xét tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi chứng chỉ. Nếu nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển, tiêu chí phụ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Năm ngoái, chuẩn đầu vào của trường khoảng 18 đến 25,55 điểm, cao nhất là ngành Y khoa.

