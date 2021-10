Từng phình mạch máu não có tăng nguy cơ đột quỵ?

Tôi bị phình mạch máu não, đã đặt stent, nguy cơ bị đột quỵ như thế nào thưa bác sĩ, cần chú ý những gì? (Thanh Hải, Đồng Nai)

Trả lời:

Túi phình não nếu đã phẫu thuật hoặc nút mạch (đặt coil) thành công thì gần như không còn nguy cơ đột quỵ do túi phình đó nữa. Nếu túi phình không thể phẫu thuật hoặc nút mạch mà phải đặt stent, nguy cơ đột quỵ do túi phình sẽ giảm phần nào sau thủ thuật. Tuy nhiên phải mất khoảng một năm sau, stent mới bít hoàn toàn túi phình, lúc đó nguy cơ đột quỵ do túi phình mới hết.

Lưu ý là ở đây chỉ nói về nguy cơ đột quỵ do túi phình. Còn nguy cơ đột quỵ do nguyên nhân khác cần đánh giá thêm (ví dụ tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch...). Các nguyên nhân này nếu có phải xử lý để giảm nguy cơ đột quỵ nói chung.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Thắng

Trưởng Trung tâm Thần Kinh học, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM