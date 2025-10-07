Trương Vinh Hiển thua chung kết giải pickleball Đêm hội trăng rằm

Tay vợt Trương Vinh Hiển cùng Trương Gia Vinh không thể lên ngôi nội dung đôi nam khi thua đôi Luân TG-Công Danh ở chung kết giải Sypik Pickleball Charity Cup.

Qua ba ngày liên tiếp, Vinh Hiển vào chung kết ba giải đấu. Ở chung kết PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 ở Đà Nẵng hôm 4/10, anh thua Phúc Huỳnh 0-2. Một ngày sau đó, ở chung kết Quy Nhơn Open tại Gia Lai, tay vợt 24 tuổi cùng Đỗ Minh Quân vô địch nội dung đôi nam sau khi thắng cặp Đạt Trố - Triệu Cầu Lông.

Hôm qua, Vinh Hiển tiếp tục dự giải Pickleball Charity Cup tại TP HCM, và cùng em trai Trương Gia Vinh thi đấu nội dung đôi nam chuyên nghiệp. Do chênh lệch về trình độ, Vinh Hiển không thể "gánh" được em trong trận chung kết, nên thua Luân TG/Công Danh 0-2, hụt giải thưởng 40 triệu đồng.

Vinh Hiển (phải) và Gia Vinh nhận giải nhì Sypik Pickleball Charity Cup tối 6/10. Ảnh: Anh Lê

Vinh Hiển vốn là một VĐV quần vợt, từng đại diện cho Việt Nam tham dự vòng loại giải Davis Cup. Sau đó, anh chuyển sang thử sức ở pickleball, và liên tục gặt hái thành công. Trong lần đầu tiên giải vô địch pickleball châu Á được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 4/2024, anh giành cùng lúc một HC vàng nội dung đôi nam nữ, một HC bạc đôi nam, một HC đồng cá nhân.

Anh vừa vướng vào ồn ào cãi vã với đàn anh Lý Hoàng Nam ở trận bán kết PPA Tour Asia Đà Nẵng hôm 3/10. Tuy nhiên, cả hai tay vợt đã làm hòa vì họ tập luyện chung với nhau thường xuyên ở sân pickleball Kỳ Hòa, TP HCM.

Vinh Hiển cho biết, từ đầu năm anh ít đánh đơn mà đánh đôi nam với đàn anh Đỗ Minh Quân và đôi nam nữ với bạn gái Sophia Huỳnh Trần. Dù vậy, sau thành công ở các nội dung đơn, tay vợt 21 tuổi sẽ tiếp tục nghiên cứu các cú đánh và cách di chuyển để thích hợp cho nội dung đơn. Trước mắt, Vinh Hiển sẽ đi Australia trong ba tuần. Sang năm 2026, anh sang Mỹ thi đấu, tập huấn dài hạn.

Khi còn chơi tennis, Vinh Hiển thần tượng huyền thoại Federer, còn sau này khi sang chơi pickleball, anh ngưỡng mộ Ben Johns. Sau khi cùng Minh Quân để thua Ben Johns - Alshon 0-11, 11-9, 8-11 ở vòng 1/8 đôi nam Pro sự kiện Malaysia Cup ngày 25/9, Vinh Hiển cho biết đó là kỷ niệm đáng nhớ. "Được đánh với thần tượng khiến tôi run và khớp khi nhập cuộc. Nhưng ở set hai chúng tôi đã bắt nhịp, lấy lại bình tĩnh và giành thắng lại. Ben Johns đánh chắc tay, lên lưới kỹ càng, ít mắc lỗi nên khó có đối thủ nào vượt qua. Đó là điều tôi cần học hỏi anh ấy để tiến bộ", Vinh Hiển kể.

Đức Đồng