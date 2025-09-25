Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Ben Johns ở PPA Tour châu Á

MalaysiaĐôi Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân thua Ben Johns - Christian Alshon 0-11, 11-9, 8-11 ở vòng 1/8 đôi nam Pro sự kiện Malaysia Cup ngày 25/9.

Trước đối thủ số một ở PPA Tour Mỹ, hai tay vợt Việt Nam có phần bị ngợp trong set đầu. Lão tướng Minh Quân mắc nhiều lỗi, để đối thủ sớm vượt lên từ đầu set. Johns và Alshon liên tục ghi điểm, trước khi thắng trắng 11-0 trong set này.

Ben Johns đang đứng số một trên bảng điểm đôi nam PPA Tour Mỹ. Ảnh: PPA

Trong thế khó khăn, Minh Quân bình tĩnh trở lại, cùng đàn em Vinh Hiển từng bước dẫn ngược đối thủ mạnh trong set hai. Bên kia chiến tuyến, Alshon đánh hỏng nhiều, còn Johns không còn vững chắc trên lưới như ở set một. Khi tỷ số là 9-9, bộ đôi Việt Nam ghi liền hai điểm, thắng 11-9 và cân bằng tổng tỷ số 1-1.

Sang set ba, Minh Quân vẫn chơi hay, nhưng Vinh Hiển có dấu hiệu nóng vội. Nhiều lần ở thế dink, tay vợt sinh năm 2004 muốn kết thúc sớm tình huống bằng cách tăng tốc (speed up) thẳng vào người Alshon. Tuy nhiên, tay vợt Mỹ thường phản xạ tốt, phản công ngược lại bằng cú thuận uy lực để ghi điểm.

Đôi vợt Việt Nam dẫn ngược 8-7 ở cuối set, nhưng đuối dần kể từ đó. Bản lĩnh giúp Johns và Alshon thắng liền 4 điểm để kết thúc trận đấu. Trong đó, Johns tận dụng match-point bằng cú ATP (đánh ngoài cột lưới vào sân) khiến Minh Quân không thể phòng ngự.

Thắng được một set trước đôi Johns và Alshon được xem như thành công của Minh Quân và Vinh Hiển. Trong khi Ben Johns được xem như huyền thoại đương đại của môn thể thao này, Alshon vừa soán ngôi của chính Johns để chiếm đỉnh bảng DUPR đơn nam. Ngoài ra, tay vợt sinh năm 2000 còn xếp hạng tư đôi nam thế giới, kém Johns ba bậc. Đây là lần đầu hai kình địch Johns và Alshon trở thành đồng đội của nhau.

PPA Tour đang mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu. Sự kiện Panas Malaysia Cup trở thành tâm điểm khi quy tụ những tay vợt hàng đầu từ Mỹ, Australia, Trung Quốc, Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác.

Trong khi một số vận động viên đang thi đấu tại Sacramento Vintage Open với vợt gỗ, nhiều ngôi sao PPA Mỹ như Ben Johns, Kaitlyn Christian và Christian Alshon lại góp mặt ở Malaysia để kiểm chứng sức mạnh của pickleball châu Á. Đây là cơ hội hiếm có để các tay vợt trong khu vực được cọ xát với những tên tuổi thống trị của Mỹ.

Tay vợt vô địch đơn nam nhận 5.000 USD tiền thưởng, còn vô địch đôi nam nhận 8.000 USD. Điểm thưởng cho nhà vô địch lần lượt là 1.500 ở hệ thống châu Á và 1.000 ở hệ thống của Mỹ.

Cuối tháng này, Việt Nam lần đầu đăng cai một sự kiện PPA Tour Asia khi Vietnam Cup được tổ chức ở Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng từ 30-9 đến 4/10. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của môn thể thao đang phát triển nhanh nhất thế giới tại Việt Nam. 120 tay vợt góp mặt, trong đó những tên tuổi hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian và Zoey Chao Yi Wang.

Vy Anh