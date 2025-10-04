Phúc Huỳnh thắng áp đảo Vinh Hiển ở chung kết pickleball châu Á

Đà NẵngChỉ cần 18 phút, Phúc Huỳnh đã đánh bại Trương Vinh Hiển 11-1, 11-5 ở chung kết PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025, trưa 4/10.

Cuộc nội chiến giữa hai tay vợt Việt Nam thu hút hàng nghìn khán giả đến Cung thể thao Tiên Sơn.

Phúc Huỳnh bước vào trận chung kết với tâm lý thoải mái. Anh quan niệm rằng ai vô địch cũng được vì chiếc cúp chắc chắn ở lại Việt Nam. Trái lại, Vinh Hiển phần nào bị áp lực tâm lý sau trận bán kết gây nhiều tranh cãi với Lý Hoàng Nam.

Do đó, dù nắm quyền giao bóng trước, anh mắc lỗi ngay pha đỡ bóng vào lưới, không thể ghi điểm. Khi cơ hội được trao tay, Phúc Huỳnh tận dụng tốt các pha đánh xé ra mang, điều bóng về hai góc sân khiến Vinh Hiển vất vả chống đỡ, dẫn đến đánh không qua lưới hoặc ra ngoài. Phúc Huỳnh ghi liền một loạt bảy điểm buộc Vinh Hiển phải xin hội ý với HLV.

Phúc Huỳnh nhận chức vô địch PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025, trưa 4/10. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi trở lại, Vinh Hiển vẫn bất lực, để Phúc Huỳnh ghi liền ba điểm. Dù cứu được hai set-point và kiếm được một điểm nhờ cú dọc dây chính xác, anh vẫn phải chịu đầu hàng trước cú đánh nặng tay của Phúc Huỳnh để ghi điểm winner giành thắng lợi 11-1 sau 6 phút 30 giây.

Sang set hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Phúc Huỳnh. Tay vợt Việt kiều di chuyển liên tục, ép đối thủ phải lùi sâu vất vả chống đỡ. Việc ghi liền ba điểm cũng giúp anh tạo lợi thế sớm.

Vinh Hiển gỡ lại hai điểm bằng những cú đánh chéo sân. Nhưng ngay sau đó Phúc Huỳnh đáp trả, lên bốn điểm liên tiếp để dẫn trước 7-2. Tay vợt sinh năm 2000 càng đánh càng hay, nổi bật với các cú thuận tay chéo sân cũng như khả năng điều bóng trên bếp tinh tế và hiệu quả. Anh thẳng tiến tới thắng lợi 11-4, kết thúc trận sau 17 phút 50 giây.

Phúc Huỳnh tên thật là Huỳnh Thiên Phúc, cùng gia đình sang Mỹ từ ba tuổi và trở thành tay vợt pickleball chuyên nghiệp. Anh đã vô địch giải pickleball châu Á Mở rộng năm 2024, là á quân châu Á 2025.

Đây là chức vô địch lần thứ hai liên tiếp của anh ở PPA Tour Asia chặng Việt Nam, sau thắng lợi hủy diệt Lý Hoàng Nam ở chung kết hôm 7/9 tại TP HCM. Chiến thắng lần này giúp anh bỏ túi 1.800 USD tiền thưởng và 5.000 điểm ở nội đung đơn nam.

Trong lễ trao giải, Phúc Huỳnh nói: "Đầu trước tiên xin mọi người vỗ tay cho Vinh Hiển để động viên cậu ấy. Tôi rất vui và hạnh phúc với chiến thắng này. Xin cảm ơn khán giả đã đến rất đông để cổ vũ cho chúng tôi. Chúng ta đã có một giải đấu lớn, các nhà tổ chức đã mang nhiều tay vợt hàng đầu thế giới về đây để pickleball Việt Nam trải nghiệm, gặp gỡ và học hỏi. Thật tuyệt vời khi thấy pickleball nước nhà ngày càng lớn mạnh như thế này".

Do đối thủ Thomas Yu của Trung Quốc rút lui vì lý do sức khỏe ở trận tranh giải ba, Lý Hoàng Nam mặc nhiên giành HC đồng.

Đức Đồng