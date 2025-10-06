Lý Hoàng Nam mong CĐV bao dung với Trương Vinh Hiển

Hai tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam cùng gạt bỏ hiềm khích, muốn tập trung hơn cho chuyên môn sau sự cố ở bán kết giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

Trên trang cá nhân hôm 5/10, Hoàng Nam cho biết Vinh Hiển đã chủ động nhắn tin và nhận phần lỗi của mình. "Bạn không tìm cách đổ trách nhiệm cho ai. Đó là điều không phải ai cũng đủ can đảm để làm", anh viết, đồng thời mong muốn khán giả có cái nhìn bao dung hơn và trao cho cả hai cơ hội tiếp tục hoàn thiện bản thân, đóng góp cho sự phát triển chung.

Vinh Hiển cũng cho biết những tranh cãi vừa qua một phần xuất phát từ việc cả hai quen thân, tập luyện chung từ trước. "Nếu là người lạ, hoặc VĐV khác, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải giải thích hay làm gì để gây ra hiểu lầm như thế", anh nói với VnExpress. "Bây giờ, chúng tôi vẫn là anh em, mọi việc diễn ra bình thường, như chưa từng xảy chuyện gì cả".

Trương Vinh Hiển (phải) bắt tay Lý Hoàng Nam sau trận bán kết đơn nam pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng trưa 3/10. Ảnh: PPA

Hôm 3/10, tại bán kết đơn nam pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 ở Đà Nẵng, hai tay vợt xảy ra bất đồng lớn. Ở set 3, từ cú giao bóng của Vinh Hiển, Hoàng Nam trả giao rồi lên lưới dứt điểm. Hiển lập tức giơ tay báo bóng ngoài, và nhận được sự đồng tình của trọng tài. Ngược lại, Nam bức xúc khi mất điểm oan uổng. Anh quăng vợt, nằm ra sân giơ hai tay bất lực. Bị tâm lý, tay vợt quê Tây Ninh đánh mất sự chính xác khi trở lại thi đấu, thua liền hai điểm, khép lại set đấu với tỷ số 6-11 và thất bại chung cuộc 1-2.

Trước đó, trận đấu đã hai lần bị gián đoạn vì tranh cãi tương tự, đều xuất phát từ việc Vinh Hiển báo bóng ngoài. Lần đầu, ở set 2, trọng tài cho điểm Hoàng Nam. Lần hai, ở đầu set 3, Hoàng Nam bị mất điểm, dù pha quay chậm cho thấy bóng vẫn trong sân.

Sau trận, Hoàng Nam vẫn bắt tay Vinh Hiển. Nhưng sau khi ngồi xuống ghế, anh ném khăn rồi nói gì đó với đối thủ sinh năm 2001. Cả hai cùng to tiếng, chỉ tay vào mặt nhau nhưng được những người xung quanh can ngăn. Khi vào trong đường hầm, họ tiếp tục lời qua tiếng lại.

Một ngày sau, ở chung kết gặp Phúc Huỳnh, Vinh Hiển chịu áp lực lớn. Trên khán đài, nhiều khán giả liên tục gọi tên Hoàng Nam. Điều đó khiến tay vợt 24 tuổi mất tập trung, thi đấu không tốt và thua nhanh chóng11-1, 11-5 sau khoảng 18 phút. "Đó là lần đầu tiên tôi phải đối diện với một áp lực lớn như vậy", Vinh Hiển cho hay. "Thật sự rất nặng nề, nhưng cũng vui vì được đánh trận chung kết giải lớn. Tôi lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu ở những giải tiếp theo. Đây là một trải nghiệm lớn cho tôi".

Trương Vinh Hiển: ‘Tôi và anh Lý Hoàng Nam vẫn là anh em’

Theo HLV Huỳnh Phú Quí, người trực tiếp có mặt và chỉ đạo chuyên môn ở trận bán kết cho Vinh Hiển, tính chất trận đấu căng thẳng, diễn biến nhanh nên khi có pha bóng 50-50, VĐV có quyền "call-out". Ông cho rằng Hoàng Nam cũng có nhiều lần "call-out" nhưng bất thành, và quyết định cho điểm cuối cùng thuộc về trọng tài chứ không phải VĐV nên trách Vinh Hiển chơi tiểu xảo là bất công.

"Hiển còn trẻ nên rất áp lực khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, thậm chí khóc rất nhiều. Nhưng cũng may, cậu ấy đã vững vàng để gạt bỏ mọi việc, trở lại thi đấu trận chung kết ở Đà Nẵng và các giải sau. Nếu Hiển không bản lĩnh và mạnh mẽ, có thể chúng ta sẽ mất đi một tài năng pickleball", ông Quí chia sẻ thêm.

Sau giải đấu tại Đà Nẵng, Vinh Hiển cũng như Hoàng Nam vào Quy Nhơn (Bình Định cũ) tham dự một giải đấu mời. Ở đó, cả hai đã ngồi lại và trò chuyện vui vẻ. Cùng Đỗ Minh Quân, Vinh Hiển đoạt ngôi vô địch nội dung đôi nam khi đánh bại cặp Đạt Trố – Triệu Cầu Lông.

Vinh Hiển vốn là một VĐV quần vợt, từng đại diện cho Việt Nam tham dự vòng loại giải Davis Cup. Sau đó, anh chuyển sang thử sức ở pickleball, và liên tục gặt hái thành công. Trong lần đầu tiên giải vô địch pickleball châu Á được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 4/2024, anh giành cùng lúc một HC vàng nội dung đôi nam nữ, một HC bạc đôi nam, một HC đồng cá nhân.

Trước đây Hiển thường đánh đôi nên bây giờ sẽ đầu tư nhiều hơn nữa cho nội dung đánh đơn. Sắp tới, anh sẽ đi Australia ba tuần để tập huấn rồi sang Mỹ thi đấu và giao lưu học hỏi để nâng tầm bản thân.

Chiều nay, Vinh Hiển sẽ thi đấu nội dung đôi ở giải Sypik Pickleball Charity Cup. Đây là giải đấu thiện nguyện nằm trong khuôn khổ chuỗi giải đấu Pickleball Charity Cup của PWC Pickleball tổ nhằm gây quỹ tổ chức đêm hội trung thu và gửi các phần quà hỗ trợ trẻ em mồ côi và hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm Tuệ Minh (Lâm Đồng). Giải đấu quy tụ những gương mặt VĐV tiêu biểu của pickleball Việt Nam như Sophia Huỳnh Trần, Connie Lee, Đỗ Minh Quân, Nicholas, Sỹ Bội Ngọc, Hồ Anh Triết, Huỳnh Chí Khương, Bảo Phan, Huỳnh Phú Quí, Trương Quang Vũ, Lê Xuân, Koi Loi...

Đức Đồng