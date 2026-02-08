Diễn viên Trường Giang khuyên cầu thủ Đình Bắc giảm tần suất đi sự kiện, khi hội ngộ ở một lễ trao giải.

Trường Giang khuyên cầu thủ Đình Bắc 'bớt đi sự kiện' Trường Giang, Đình Bắc trò chuyện ở sự kiện WeChoice Awards 2025. Video: WCA

Cả hai gặp nhau trên hàng ghế khách mời trong gala tối 7/2 tại TP HCM. Trò chuyện trước giờ sự kiện diễn ra, Trường Giang khuyên đàn em tập trung cho sự nghiệp bóng đá, "bớt đi mấy sự kiện này lại". Đáp lại câu nói của đàn anh, tiền đạo 22 tuổi cười phân trần anh được đội tuyển cử đi đại diện. Cả hai sau đó vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ.

Phút giao lưu của Trường Giang, Đình Bắc gây "sốt" mạng xã hội vì cách cả hai trò chuyện thân tình. Đông đảo khán giả cho rằng nghệ sĩ hài khuyên thẳng thắn, dẫn chứng một số gương mặt làng thể thao sa sút phong độ khi lấn sân showbiz. Số khác nhận xét nên thông cảm cho Đình Bắc, vì anh có tên trong đề cử giải thưởng của sự kiện. Phía Trường Giang không phản hồi thêm về màn đối thoại.

Thời gian qua, sau giải U23 châu Á, Đình Bắc gây chú ý với người hâm mộ cả nước. Ngoài công việc đá bóng, anh được mời làm đại sứ nhiều thương hiệu. Cuối tháng 1, khi tham gia buổi giao lưu của một nhãn hàng thời trang nam tại Hà Nội, Đình Bắc thu hút hàng nghìn fan, sảnh showroom chật kín từ sớm.

Tại WeChoice Awards, Đình Bắc góp mặt trong top 10 hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng năm qua. Lên sân khấu nhận cúp, anh giơ tay chào, tái hiện khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Cầu thủ nhắn nhủ các em nhỏ đam mê bóng đá hãy tin tưởng bản thân, giữ vững khát khao, luôn nỗ lực khi tập luyện và thi đấu để đạt được thành công ở đấu trường lớn.

Đình Bắc trên thảm đỏ lễ trao giải tối 7/2. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Gần 20 năm theo nghiệp diễn, Trường Giang thường cho đàn em những lời góp ý đúc rút từ kinh nghiệm làm nghề. Trong show thực tế Nhà trọ Destiny Trường Giang sản xuất, anh nói về kinh nghiệm đối diện ồn ào, khuyên khách mời - diễn viên Linh Ka - không nên đôi co với công chúng, cần tiếp thu để sửa khuyết điểm. Anh giải thích từng nhiều lần mắc sai lầm, nhờ khán giả mở rộng vòng tay mà anh có cơ hội trở lại. Cuối tháng 1, tại sự kiện ra mắt phim Tết Nhà ba tôi một phòng, anh khuyên nữ chính Đoàn Minh Anh tập trung làm việc, thay vì đáp trả ý kiến chê bai trên mạng xã hội.

Trường Giang, 43 tuổi, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết. Anh kết hôn với diễn viên Nhã Phương, 35 tuổi, vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con thứ ba hôm 25/1 tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Nguyễn Đình Bắc, sinh năm 2004, bắt đầu tập bóng đá tại lò SLNA, nhưng bị loại ở tuổi 15 vì thể hình không đạt chuẩn. Sau đó, anh chuyển sang Quảng Nam (đội đã giải thể) và được lên đội một từ năm 2023. Tiền đạo này là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải hạng Nhất 2023, góp công giúp Quảng Nam lên V-League. Đầu năm nay, anh gây ấn tượng ở U23 châu Á 2026, góp công giúp Việt Nam giành giải ba, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Tam Kỳ