Việt Nam thắng Hàn Quốc, giành giải ba U23 châu Á

Arab SaudiViệt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 sau hai hiệp phụ, rồi thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu trận tranh giải ba U23 châu Á.

Ghi bàn: Quốc Việt 30', Đình Bắc 71' - Kim Tae Won 69', Shin Min Ha 90'+7.

Thẻ đỏ: Đình Bắc 86'.

Chiến thắng trước Hàn Quốc khép lại hành trình giàu cảm xúc của Việt Nam tại U23 châu Á 2026, với vị trí thứ ba ngoài mong đợi. Thành tích này cũng là cao nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ châu lục, sau khi là á quân U23 châu Á 2018.

VIE - KOR Diễn biến chính trận Việt Nam - Hàn Quốc hôm 23/1.

Trận thua nặng nề trước Trung Quốc để lại nhiều dư chấn cho Việt Nam, không chỉ về mặt tinh thần. Nhiều cầu thủ kiệt sức, bên cạnh sự thiếu vắng hai trụ cột ở hàng thủ là Nguyễn Hiểu Minh do chấn thương và Phạm Lý Đức vì treo giò. HLV Kim Sang-sik quyết định làm mới đội hình xuất phát, khi thay tới 9 vị trí so với trận bán kết.

Nguyễn Đình Bắc trở lại cùng Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Thuận trên hàng công, còn thủ môn Cao Văn Bình lần đầu bắt chính tại giải. Những gương mặt này đóng góp lớn vào chiến thắng, trong trận đấu Việt Nam lép vế về mọi chỉ số. Đình Bắc ghi bàn và kiến tạo, Quốc Việt mở tỷ số còn thủ môn Văn Bình 10 lần cứu thua, giúp Việt Nam đứng vững ở nửa sau trận trong thế thiếu người.

Trận này, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Việt Nam chỉ là 0,24, nhưng đội ghi tới hai bàn, nhờ khả năng tận dụng cơ hội tốt. Lép vế trong hiệp một, Việt Nam vẫn mở tỷ số từ cơ hội gần như duy nhất. Sau pha bứt tốc bên cánh trái, Đình Bắc chuyền ngược cho Quốc Việt khống chế một chạm trong cấm địa rồi sút tung nóc lưới Hàn Quốc.

Đình Bắc (số 7) trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 23/1/2026. Ảnh: AFC

Hàn Quốc cầm bóng tới 76% thời lượng nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, sức ép lớn của đại diện Đông Á cũng mang đến cho họ bàn gỡ hòa ở giữa hiệp hai. HLV Lee Min-sung thay tới năm người chỉ trong nửa đầu hiệp hai, và một trong năm cầu thủ đó là Kim Tae Won đi bóng và dứt điểm vào góc xa từ rìa cấm địa, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 69.

Chỉ hai phút sau khi đối thủ ghi bàn, Việt Nam đáp trả với tuyệt phẩm sút phạt của Đình Bắc. Bóng đi chìm và đập đất vào góc xa, khiến thủ môn Hwang Jaeyun không thể cản phá. Đây cũng là là bàn thắng thứ tư của Đình Bắc kỳ này. Trước đó, anh cũng từng lập những siêu phẩm như pha độc diễn vào lưới Arab Saudi, rồi đánh đầu ngược thành bàn trước UAE tại tứ kết. Tính cả giải, Đình Bắc góp dấu giày vào sáu bàn của Việt Nam.

Nhưng cũng chính Đình Bắc đẩy các đồng đội vào thế chống đỡ ở cuối trận, khi anh nhận thẻ đỏ trong pha vào bóng bằng gầm giày, ở một tình huống ham bóng phút 86. Việt Nam, trong thế thiếu người, để thủng lưới ở phút bù cuối, khi Shin Min Ha cài đè rồi dứt điểm cận thành gỡ hòa 2-2.

Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình, người cứu thua tới 10 lần cả trận, Việt Nam đứng vững trong hai hiệp phụ với chỉ 10 người. Hàn Quốc liên tục nhồi bóng bổng, dứt điểm tới 32 lần trong hơn 120 phút, cầm bóng tới 84% trong thời gian đá thêm, nhưng vẫn bị Việt Nam kéo vào loạt sút luân lưu.

Thủ môn Văn Bình (xanh) chơi xuất sắc trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 23/1/2026. Ảnh: AFC

Ở loạt sút cân não, Văn Bình lại tỏa sáng khi đoán đúng hướng gần hết những cú sút của Hàn Quốc, trước khi cản phá thành công ở lượt sút thứ bảy. Việt Nam sút thành công toàn bộ những quả penalty trong loạt luân lưu, khi thủ thành Jaeyun gần như chỉ đổ người về một hướng và không thể bắt bài các học trò Kim Sang-sik.

Chiến thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu giúp Việt Nam lần đầu đánh bại Hàn Quốc ở cấp độ U23, và trở thành đội thứ sáu hai lần giành huy chương U23 châu Á. Sau ba tháng gắn bó cùng nhau, tập thể U23 Việt Nam mang về hai thành công liên tiếp cho bóng đá nước nhà, là tấm HC vàng SEA Games 33 và vị trí thứ ba giải đấu trẻ danh giá cấp châu lục.

Quang Dũng - Vy Anh