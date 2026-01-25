Đình Bắc độc chiếm giải 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026

Arab SaudiTiền đạo Nguyễn Đình Bắc độc chiếm giải "Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất" vòng chung kết U23 châu Á 2026, dù ghi bốn bàn thắng như ba cầu thủ khác.

Ở trận chung kết tối 24/1, Nhật Bản thắng Trung Quốc 4-0 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Arab Saudi). Tiền vệ Ryunosuke Sato ghi một bàn để vươn lên bằng thành tích của Đình Bắc, Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon), cùng có bốn pha lập công.

Theo điều lệ các giải bóng đá AFC từ năm 2026, nếu có trên một cầu thủ cùng ghi nhiều bàn nhất, giải thưởng Vua phá lưới sẽ được trao cho cầu thủ nào có số đường kiến tạo thành bàn nhiều hơn. Nếu chỉ số này vẫn cân bằng, Vua phá lưới sẽ thuộc về cầu thủ chơi ít phút hơn.

Đình Bắc và Sato cùng kiến tạo hai bàn thắng, trong khi Azaizeh và Shahin không kiến tạo bàn nào. Đại diện Việt Nam độc chiếm giải thưởng nhờ chơi ít phút hơn tiền vệ Nhật Bản.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc mừng bàn thắng ở phút 64 để đánh bại Arab Saudi 1-0 tại lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành giải này. Trước đó một ngày, anh cán mốc bốn bàn nhờ cú sút phạt hàng rào trong trận tranh giải ba gặp Hàn Quốc. Pha lập công này hoàn tất một giải đấu giàu dấu ấn cá nhân của tiền đạo sinh năm 2004.

Ba bàn trước đó của Đình Bắc lần lượt đến từ quả phạt đền mở tỷ số trong trận thắng Jordan 2-0 ở vòng bảng, pha độc diễn ghi bàn vào lưới Arab Saudi rồi cú đánh đầu ngược gỡ hòa 2-2 trong trận thắng UAE 3-2 tại tứ kết. Các bàn thắng của tiền đạo Việt Nam đều được ghi vào lưới những đối thủ hàng đầu châu lục.

Theo điều lệ cũ, khi có nhiều cầu thủ đồng dẫn đầu, họ sẽ cùng được vinh danh Vua phá lưới. Lần gần nhất giải đấu chứng kiến nhiều cầu thủ cùng đoạt danh hiệu này là năm 2022, khi có tới năm người ghi ba bàn, là Yuito Suzuki (Nhật Bản), Ayman Yahya (Arab Saudi), Cho Young-wook (Hàn Quốc), Suphanat Mueanta (Thái Lan) và Jasurbek Jaloliddinov (Uzbekistan).

Sáu lần ghi dấu giày vào bàn thắng cũng là kỷ lục của một cầu thủ Việt Nam tại một kỳ U23 châu Á. Thành tích trước đó thuộc về Nguyễn Quang Hải năm 2018, với năm bàn thắng và không có kiến tạo. Năm đó, Quang Hải xếp sau tiền đạo Qatar Almoez Ali trong cuộc đua Vua phá lưới, với một bàn ít hơn.

Giải năm nay, Đình Bắc thể hiện sự toàn diện trong lối chơi, từ độc diễn, đánh đầu, sút phạt đến những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên, anh cũng để lại một nốt trầm khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86 trận tranh giải ba, sau pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm. Án phạt này khiến anh bị treo giò hai trận kế tiếp của Liên đoàn bóng đá châu Á, trong đó có trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường ngày 31/3/2026.

Nguyễn Đình Bắc sinh ngày 19/8/2004 tại Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo SLNA trước khi gia nhập Quảng Nam, rồi khoác áo CLB Công An Hà Nội. Anh đã có 13 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và từng được bầu là Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á 2025, nơi Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch.

Xuân Bình