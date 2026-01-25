Trường Giang, Nhã Phương đón con thứ ba

Diễn viên Nhã Phương, 36 tuổi, vợ diễn viên Trường Giang, đón con thứ ba mẹ tròn con vuông.

Trưa 25/1, Nhã Phương cho biết con chào đời khỏe mạnh tại một bệnh viện ở TP HCM. Ban đầu, cô nghĩ ở lần sinh nở thứ ba sẽ bình tĩnh, kinh nghiệm hơn, song vẫn thấy hồi hộp, cảm giác mọi thứ như lần đầu tiên.

"Có một điều không thay đổi, đó là niềm hạnh phúc vỡ òa. Hạnh phúc vì gia đình lại đón thêm một thành viên mới", cô nói. Diễn viên Trường Giang khóc cho biết không thể ở cạnh vợ lúc sinh nở do đang trong guồng quay công việc cùng êkíp.

Nhã Phương hạnh phúc khi đón con thứ ba. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhã Phương nói thời gian mang thai, cô tăng 11 kg, bị nghén nặng, nám da, tăng cân, thay đổi nội tiết tố. Tình trạng của cô dần được cải thiện ở những tháng cuối thai kỳ, nhờ ông xã luôn tận tình chăm sóc. Ở thai kỳ, Nhã Phương vẫn phụ giúp Trường Giang đạo diễn và sản xuất phim Tết Nhà ba con một phòng, ở các khâu như: đọc kịch bản, nêu ý tưởng, làm giám đốc casting, tuyển một số vai cho tác phẩm.

Trường Giang khóc khi không thể ở cạnh lúc vợ lúc sinh con thứ ba. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhã Phương quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Cô kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và bé thứ hai sau đó bốn năm.

Trường Giang quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết.

Tam Kỳ