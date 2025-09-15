Trung tướng Mai Hoàng: 'Tội phạm tại TP HCM ngày càng giảm'

Theo Giám đốc Công an TP HCM, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, lực lượng tại cơ sở đã tăng cường kiểm soát nên tình hình tội phạm ngày càng giảm.

"Tín hiệu đáng mừng" này được Trung tướng Mai Hoàng nêu tại Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 4 (mở rộng), ngày 15/9.

Theo ông, tình trạng cướp giật hiện không còn phức tạp, vấn nạn tạt sơn hai tháng qua đã chấm dứt. Bên cạnh đó, các hành vi gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn sau va chạm trên đường, đều được lực lượng công an, nhất là công an các phường xử lý nhanh chóng.

Hay gần đây, nhiều vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng đã được Công an TP HCM xử lý kịp thời như Nguyễn Thị Tuyết Chinh - chủ phòng khám nha khoa hành hung khách; Nguyễn Thanh Sơn, nhậu say, vô cớ gây sự đánh người trên đường...

Trong 6 tháng đầu năm, Công an TP HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, với những bước tiến rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp từ sớm, từ xa, từ cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị và kéo giảm tội phạm so với cùng kỳ là gần 8%.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại hội nghị, ngày 15/9. Ảnh: Lê Tuyết

Tuy nhiên, người đứng đầu Công an TP HCM đánh giá tội phạm ma túy và tổ chức sử dụng ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Thời gian qua, lực lượng công an không chỉ tăng cường tuyên truyền tác hại của ma túy mà còn tổ chức nhiều đoàn công tác để triệt phá.

"Giới trẻ bây giờ không tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar, vũ trường, nhà hàng mà thuê căn hộ chung cư, nhà riêng biệt để sử dụng. Công an TP HCM đã xử lý hàng loạt những vụ việc này", tướng Mai Hoàng cảnh báo.

Về tình trạng buôn bán và tổ chức sử dụng bóng cười, ông khẳng định sẽ phối hợp với các lực lượng khác để xử lý nghiêm hành vi sai phạm. "Thời gian qua, công an đã nghiên cứu các văn bản, các quy định và xin ý kiến Trung ương xử lý 13 vụ liên quan đến buôn bán hàng cấm, chất gây nghiện, bóng cười; xử lý hàng trăm nghi can, từ đó tạo sự răn đe lớn", ông Mai Hoàng cho biết.

Cơ quan điều tra xác định, N2O trong "bóng cười" là khí gây nghiện, gây tác hại rất lớn cho sức khỏe của con người nên Nhà nước cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng. Những chủ nhà hàng, quán bar, quán cà phê... biết rõ điều này nhưng vì lợi nhuận lớn vẫn cố ý mua bán để cung cấp cho khách sử dụng.

Công an TP HCM đã liên tiếp kiểm tra hàng loạt nhà hàng, quán bar, theo chủ trương trấn áp các loại tội phạm liên quan đến chất gây nghiện. Hàng loạt quán bar tại trung tâm như S Pub ở đường Bùi Viện, The Black Lounge đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh hay Miss Audition Ngọc Anh ở quán bar Lava, trên đường Hai Bà Trưng (quận 1 cũ)...

Liên quan đến tình trạng giao thông, Giám đốc Công an TP HCM bày tỏ băn khoăn "tại sao sau sáp nhập tỉnh thành, dù công dân ở đâu vẫn ở đó, chỉ có cán bộ đến TP HCM làm việc nhưng tắc đường lại nhiều hơn?". Ông cho rằng cơ quan chức năng cần tổ chức khảo sát thực tế để tìm nguyên nhân và phải bố trí lực lượng linh hoạt, hợp lý hơn để điều tiết giao thông.

Một nguyên nhân khác là có nhiều dự án, công trình giao thông chậm tiến độ khiến người dân không có không gian đi lại, cần nhanh chóng hoàn thiện để giảm ách tắc.

Lê Tuyết - Nhật Vy