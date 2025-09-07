Bị bắt sau khi vô cớ đánh người đi đường ở TP HCM

Nguyễn Thanh Sơn, 41 tuổi, sau khi nhậu say đã chặn người đi xe máy đánh tới tấp, rồi đuổi theo ôtô, cố tình va chạm để gây sự.

Ngày 7/9, Sơn bị Công an TP HCM bắt về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Người đàn ông đi xe máy say xỉn, gây sự đánh người ở TP HCM Nguyễn Thanh Sơn chặn người đi đường, gây sự, đánh. Video: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 4/9, Sơn chạy xe máy trong tình trạng say rượu, chặn đầu nhiều xe trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định (quận 1 cũ).

Theo video lan truyền trên mạng, Sơn từ sau vượt lên chặn xe anh Cường, 31 tuổi, rồi chửi bới, dùng cùi chỏ đánh tới tấp vào đầu, mặt. Nam thanh niên sợ hãi, bỏ xe chạy vào Trung tâm Y tế gần đó thoát thân, sau đó đến công an trình báo.

Sau khi vô cớ tấn công anh Cường, Sơn lên xe chạy đến đường Phan Đình Phùng gần đó, đuổi theo một chiếc ôtô, cố tình va chạm rồi chửi bới, gây sự với tài xế.

Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận do uống rượu bia nên không làm chủ được bản thân, gây ra sự việc.

Cơ quan điều tra khuyến nghị người dân khi phát hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật cần báo ngay cho Công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng để được kịp thời xử lý.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.