Miss Audition Ngọc Anh bị bắt

TP HCMNguyễn Thị Ngọc Anh, 37 tuổi, từng đoạt danh hiệu Miss Audition 2006, bị cáo buộc điều hành, cung cấp khí cười cho khách tại quán bar ở phường Sài Gòn.

Ngày 28/8, Ngọc Anh cùng 4 người khác đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM bắt giam để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N20 (khí cười).

Ngọc Anh từng được đạt danh hiệu Miss Audition năm 2006, một trương trình sắc đẹp do gamer bình chọn. Cô cũng làm mẫu ảnh cho các tạp chí, MC nhiều trương trình về game.

Nguyễn Thị Ngọc Anh (giữa) và những nhân viên. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ) kiểm tra hành chính cơ sở Lava, trên đường Hai Bà Trưng, phát hiện nơi đây có nhiều khách sử dụng bóng cười. Khám xét bên trong, nhà chức trách phát hiện nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cao su phục, các thiết bị liên quan...

Cơ quan điều tra xác định, Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép tại đây. Dưới quyền là 4 người khác có vai trò thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khí cười khi thiếu hàng.

Khách đến đây vui chơi, ăn uống nếu có nhu cầu sử dụng khí cười, sẽ được nhân viên cung cấp bằng cách bơm vào các bóng cao su, mang ra tận bàn. Số hàng cấm được Ngọc Anh giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển đến bằng dịch vụ xe công nghệ.

Để qua mắt cảnh sát, khi thanh toán hóa đơn, quán sẽ mã hóa khi cười dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án bắt thêm những người liên quan.

Thời gian qua, Công an TP HCM liên tiếp kiểm tra phát hiện nhiều quán bar, nhà hàng cho cung cấp khí cười cho khách.

Quốc Thắng