Bác sĩ nha khoa đánh khách hàng ở TP HCM bị bắt

Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ phòng khám nha khoa ở phường Hạnh Thông, TP HCM, bị bắt khẩn cấp với cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi hành hung khách hàng.

Ngày 11/9, bà Tuyết Chinh, 40 tuổi, bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục làm rõ các dấu hiệu phạm tội khác.

Theo cơ quan điều tra, bà Chinh có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của bị hại. Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, song bà vẫn tiếp tục hung hăng, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Bà Tuyết Chinh (áo hồng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, hôm 3/9, chị Tiền Thảo, 31 tuổi, cùng một người bạn đến phòng khám để phản ánh tình trạng răng đau nhức, có dấu hiệu hư xương sau khi niềng tại cơ sở này. Trong lúc trao đổi, chị và nữ nha sĩ Chinh xảy ra mâu thuẫn.

Theo video người bạn đi cùng quay lại, chị Thảo ngồi ở ghế, nữ nha sĩ cầm thanh sắt xông vào hành hung, bóp cổ và chửi bới. Sau đó, người này còn lấy điện thoại và kính mắt trị giá khoảng 20 triệu đồng của chị, đập vỡ ngay tại chỗ.

Chị Thảo cho biết từng chi 22 triệu đồng niềng răng tại đây từ năm 2021. Đến tháng 8/2025, sau khi tháo niềng, chị bị đau nhức, đi khám nơi khác thì được chẩn đoán hư xương. Khi tìm đến phòng khám để yêu cầu giải quyết, chị bị hành hung.

Người phụ nữ bị nha sĩ hành hung trong phòng khám ở TP HCM Nha sĩ hành hung bệnh nhân. Video:Phương Uyên

Sở Y tế TP HCM đã lập đoàn kiểm tra, ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám như không bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất theo quy định, cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn trong giấy phép, không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu, quảng cáo không đúng phạm vi được cấp phép.

Ngoài ra, ba nhân viên đang hành nghề tại đây chưa xuất trình được chứng chỉ hành nghề. Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động của phòng khám để làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm.

Công an TP HCM khuyến cáo, khi phát sinh tranh chấp dân sự, tài chính, dịch vụ... người dân cần bình tĩnh, ưu tiên thương lượng, hòa giải hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.

Quốc Thắng