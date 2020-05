Trung Quốc tăng phạm vi dự luật an ninh Hong Kong

Trung Quốc đưa thêm các tổ chức vào phạm vi điều chỉnh của dự luật an ninh Hong Kong đang gây tranh cãi, theo truyền thông ở đặc khu.

Các hãng truyền thông Hong Kong, gồm đài RTHK và tờ South China Morning Post, hôm nay đưa tin dự luật an ninh Hong Kong đã được sửa đổi một cách bất ngờ để không chỉ bao gồm các hành vi, mà còn các hoạt động "gây nguy hại nghiêm trọng cho an ninh".

"Các luật sư đại lục, những người đã xử lý các trường hợp liên quan an ninh trước đây, nói rằng thay đổi này không chỉ bao gồm cá nhân, mà còn các tổ chức thuộc phạm vi của luật pháp", RTHK đưa tin.

Không có thêm chi tiết nào được đưa ra, nhưng các nguồn tin nói rằng dự luật được đề xuất sẽ không chỉ ngăn chặn, trừng phạt các "hành vi" mà còn các "hoạt động" đe dọa an ninh. Dự luật sẽ được bỏ phiếu vào ngày 28/5, sau đó được đưa tới Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC), cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, để được soạn thảo một cách chi tiết.

Một nguồn tin nói rằng phần lớn các đại biểu Hong Kong tại NPC ủng hộ sửa đổi này. Một trong số các đại biểu phản đối là Michael Tien Puk-sun, người đặt câu hỏi sửa đổi này sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người tham gia các cuộc biểu tình đột nhiên trở nên bạo lực.

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đứng bên ngoài trụ sở Hội đồng Lập pháp ở Hong Kong hôm nay. Ảnh: SCMP.

"Hạn chế không nên nghiêm ngặt hơn Điều 23", ông nói, đề cập đến một phần tiểu hiến pháp của thành phố, trong đó yêu cầu Hong Kong ban hành luật an ninh riêng.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát Hong Kong chuẩn bị đối phó với cuộc biểu tình lớn dự kiến diễn ra hôm nay. Sinh viên lên kế hoạch tẩy chay các lớp học, các công đoàn ủng hộ hoạt động phản đối chính quyền kêu gọi tổng đình công, trong khi các nhà hoạt động kêu gọi người biểu tình chặn các tuyến đường và làm gián đoạn giao thông. Cảnh sát hôm qua cảnh báo sẽ không dung thứ những hoạt động phá vỡ trật tự công cộng.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình lớn không diễn ra như kế hoạch. Giao thông chỉ bị gián đoạn ở một số tuyến đường, nhà ga. Một nhóm người biểu tình mặc áo đen đốt lửa và thùng rác ở phố On Chit nhưng đã rời đi trước khi cảnh sát đến. Sự hiện diện dày đặc của cảnh sát trên tòa thành phố khiến phần lớn người dân ở nhà và Hong Kong trải qua một buổi sáng tương đối yên tĩnh. 15 người, trong đó có ba người mang bom xăng, đã bị bắt.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam hôm qua tiếp tục bác bỏ những chỉ trích cho rằng dự luật sẽ gây hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế của thành phố, chỉ ra rằng các nước phương Tây đã ban hành luật tương tự mà không khiến các nhà đầu tư e dè. Bà cũng tìm cách trấn an người dân rằng dự luật không vi phạm quyền và tự do của họ, mà chỉ nhằm vào nhóm thiểu số cực đoan. Đề cập mối lo ngại cơ quan an ninh Trung Quốc đại lục được phép hoạt động ở Hong Kong, bà Lam khẳng định họ vẫn phải tuân thủ luật pháp của thành phố.

Dự luật an ninh Hong Kong được đệ trình lên quốc hội Trung Quốc hôm 22/5, trong đó cấm các hoạt động ly khai, lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài và khủng bố trong thành phố. Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng luật an ninh là "hồi chuông báo tử" cho quyền tự trị của Hong Kong và gây hại cho cả nền kinh tế của Hong Kong lẫn Trung Quốc đại lục. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/5 tuyên bố Mỹ sẽ hành động "mạnh mẽ" với Trung Quốc trong tuần này vì dự luật an ninh.

Huyền Lê (Theo Reuters, SCMP)