Trung Quốc tăng nhập than, dầu Nga

Theo dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC), nhập khẩu năng lượng Nga của nước này tiếp tục tăng trong tháng 7, bất chấp nhu cầu quốc nội giảm trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều sức ép.

GAC cho biết Trung Quốc nhập 7,15 triệu tấn dầu Nga qua đường biển và đường ống trong tháng 7, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc trong tháng thứ ba liên tiếp, sau khi vượt qua Arab Saudi. Nhập khẩu than từ Nga cũng tăng 14,4%, lên mức cao lịch sử 7,42 triệu tấn trong tháng 7.

Một tàu chở dầu của Trung Quốc ở cảng Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 4/11/2020. Ảnh: AFP.

Nhu cầu đối với năng lượng nước ngoài của Trung Quốc đã giảm trong những tháng gần đây, khi thị trường bất động sản lao dốc và chính sách chống Covid-19 nghiêm ngặt tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, kìm hãm nhu cầu nhiên liệu trong nước. Nhưng các mặt hàng năng lượng giá rẻ của Nga được cho là ngoại lệ.

Trước đây, hầu hết dầu thô Nga xuất khẩu sang Trung Quốc là dầu ESPO Blend từ cảng Kozmino ở vùng viễn đông nước này. Nhưng khi dầu thô Urals hàng đầu của Nga dần bị châu Âu quay lưng, sản lượng xuất khẩu loại dầu này tới Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, theo hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế S&P Global của Mỹ.

Lượng dầu Urals của Nga đến Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng 34% so với tháng 6. 70% lượng dầu này được bốc dỡ tại cảng Đồng Gia Khẩu và cảng Thanh Đảo ở phía đông tỉnh Sơn Đông, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu nhỏ.

"Điều này cho thấy nhu cầu lớn của các nhà máy lọc dầu địa phương ở Trung Quốc", báo cáo của S&P Global có đoạn. "Trước đây, lượng nhỏ dầu thô Urals xuất khẩu tới nước này thường sẽ được các nhà máy lọc dầu quốc doanh tiếp nhận".

Trung Quốc cũng dự kiến mua thêm than Nga trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh nước này lâm vào cảnh thiếu điện do các đợt nắng nóng ở lưu vực sông Trường Giang, đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên cao và làm giảm công suất thủy điện.

Phó thủ tướng Hàn Chính cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ các nhà máy nhiệt điện than và các tập đoàn khai mỏ, nhằm đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định, khi một số khu vực bắt đầu bị cắt điện luân phiên giữa đợt nắng nóng, hạn hán kỷ lục.

Bắc Kinh đẩy mạnh nhập than Moskva từ cuối năm 2020, sau khi Trung Quốc hạn chế than từ Australia do căng thẳng chính trị giữa hai nước.

Đức Trung (Theo SCMP)