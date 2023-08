Trung Quốc nói quan hệ với Belarus 'như huynh đệ'

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ca ngợi "tình huynh đệ thực sự" giữa Bắc Kinh và Minsk trong chuyến thăm tới Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ngày 16/8 nói với người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin rằng hợp tác giữa hai nước đang "không ngừng phát triển ổn định và tiến về phía trước", theo hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA.

"Năm ngoái chúng ta đã nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện và bền vững. Điều này cho thấy giờ chúng ta thực sự là huynh đệ", ông Lý nói.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa công bố nội dung cuộc gặp giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tại Minsk ngày 16/8. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ hai ông Lý gặp ông Khrenin trong năm nay, sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở New Delhi, Ấn Độ hồi tháng 4. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm Belarus đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.

Ông Lý đến Minsk một ngày sau khi tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế tại Moskva, Nga, nơi lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường hợp tác quân sự giữa SCO, nhóm kinh tế và an ninh do Trung Quốc và Nga dẫn đầu, với Belarus. Quốc gia Đông Âu dự kiến gia nhập SCO vào năm tới.

Chuyến thăm của ông Lý tới Belarus nhấn mạnh mối quan hệ quân sự ngày càng được tăng cường giữa Trung Quốc và quốc gia Đông Âu này. Trung Quốc hiện là đối tác lớn thứ hai của Belarus về thương mại, theo ông Lý.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng nhấn mạnh quan hệ với Bắc Kinh. "Trung Quốc và Belarus có chung tầm nhìn về trật tự thế giới hiện tại và tương lai. Chúng ta đã cùng nhau chứng minh điều này trong ba thập kỷ qua", ông nói.

Thanh Tâm (Theo SCMP, BelTA)