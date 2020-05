Trung Quốc nói nhiều cuộc biểu tình Hong Kong là 'khủng bố'

Quan chức Trung Quốc cáo buộc người biểu tình Hong Kong thông đồng với nước ngoài, đe dọa an ninh quốc gia khi nói tới luật an ninh đặc khu.

"Một số hành động trong những cuộc biểu tình dân chủ năm ngoái mang bản chất khủng bố, nhiều kẻ gây rối đã thông đồng với các lực lượng nước ngoài và gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh quốc gia", đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong Tạ Phong hôm nay cho biết trong bài phát biểu đề cập đến dự luật an ninh đặc khu.

Quan chức Trung Quốc khẳng định dự luật an ninh nhằm ngăn chặn hoạt động ly khai và lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài và khủng bố tại Hong Kong. Dự luật chỉ ảnh hưởng tới một bộ phận nhỏ cư dân, trong khi phần còn lại của đặc khu "hoàn toàn không có lý do để lo lắng".

Thanh niên Hong Kong tham gia biểu tình hồi tháng 6/2019. Ảnh: AFP.

"Dự luật này sẽ giảm bớt lo ngại của cộng đồng cư dân và nhà đầu tư nước ngoài về các lực lượng khủng bố và tình trạng bạo lực. Đừng cảm thấy sợ hãi hay bị lợi dụng bởi những kẻ có động cơ xấu, đừng tung tin đồn hay tham gia các lực lượng chống Trung Quốc nhằm bôi xấu dự luận", ông gửi lời đến "những cư dân tuân thủ luật pháp và người nước ngoài yêu Hong Kong".

Dự luật dự kiến được thông qua ngày 28/5, thời điểm bế mạc kỳ họp thường niên của quốc hội Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố muốn thông qua luật an ninh sau khi Hong Kong rung chuyển bởi 7 tháng biểu tình liên tục vào năm ngoái, có lúc bùng phát thành bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.

Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ ở Hong Kong chỉ trích mạnh mẽ dự luật an ninh mới, nói rằng nó đi ngược lại mô hình "một quốc gia, hai chế độ", theo đó Bắc Kinh cam kết duy trì các quyền tự do cho thành phố. Các nhà ngoại giao nước ngoài lo ngại dự luật có thể mở rộng sự hiện diện của cơ quan tình báo và an ninh của đại lục tại Hong Kong, "gây nguy hiểm cho quyền và tự do" tại đây.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố sẽ "hợp tác hoàn toàn" với quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật, khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền, tự do và tính độc lập về tư pháp của đặc khu.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Australia, Anh và EU đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự luật an ninh Hong Kong. Các nước kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền, tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ "phản ứng cứng rắn" nếu Trung Quốc ban hành dự luật này.

Vũ Anh (Theo Reuters)