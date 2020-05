Trung Quốc tuyên bố thực hiện 'bằng được' luật an ninh Hong Kong

Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính nói với phái đoàn Hong Kong dự họp quốc hội rằng Bắc Kinh sẽ "thực hiện bằng được" luật an ninh Hong Kong.

Ông Hàn, lãnh đạo nhà nước Trung Quốc phụ trách các vấn đề Hong Kong và Macau, đã gặp phái đoàn Hong Kong tại kỳ họp quốc hội ở Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh hôm qua.

"Đừng đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Kinh. Khi quyết định được đưa ra, chúng tôi sẽ thực hiện nó bằng được", Wong Yuk-shan, phó đoàn đại biểu Hong Kong dự họp, dẫn lời Phó Thủ tướng Hàn Chính về dự luận an ninh mới cho Hong Kong. Ông Hàn nhấn mạnh rằng quyết định được đưa ra sau khi Bắc Kinh đã cân nhắc kỹ lưỡng, tính đến lợi ích lâu dài của Hong Kong và quan trọng hơn, của đất nước và dân tộc.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính tại Bắc Kinh, tháng 3/2017. Ảnh: Reuters.

Các tuyên bố được Phó thủ tướng Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh dư luận đang hướng sự chú ý vào đặc khu, vài giờ trước cuộc đụng độ giữa cảnh sát Hong Kong và hàng nghìn người biểu tình phản đối dự luật an ninh.

Dự luật cấm các hoạt động ly khai và lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài và khủng bố trong thành phố, đồng thời cho phép các cơ quan đại lục hoạt động trong thành phố khi cần thiết và yêu cầu chính quyền Hong Kong thành lập các tổ chức mới để bảo vệ an ninh quốc gia.

Ông Hàn cũng đảm bảo "một quốc gia, hai chế độ" là cơ sở pháp lý nhằm củng cố quan hệ giữa Hong Kong với chính quyền trung ương, trong đó Bắc Kinh sẽ thực hiện đầy đủ các chính sách, tôn trọng "người Hong Kong quản lý người Hong Kong".

Phó thủ tướng Trung Quốc cho rằng dự luật an ninh mới chỉ nhắm vào một nhóm nhỏ những kẻ âm mưu chia rẽ đặc khu, những kẻ cực đoan bạo lực, những người biểu tình tìm cách "làm trật bánh nền kinh tế thành phố".

Phát biểu tại họp báo ở Bắc Kinh cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định "vấn đề Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm của chính quyền trung ương ở bất kỳ quốc gia nào". Ông Vương khẳng định quyết định "sẽ không ảnh hưởng tới cư dân Hong Kong, quyền và tự do, ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nước ngoài với lợi ích hợp pháp tại Hong Kong".

Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ ở Hong Kong chỉ trích mạnh mẽ dự luật an ninh mới, nói rằng nó đi ngược lại mô hình "một quốc gia, hai chế độ", theo đó Bắc Kinh cam kết duy trì các quyền tự do cho thành phố. Các nhà ngoại giao nước ngoài lo ngại dự luật có thể mở rộng sự hiện diện của các cơ quan tình báo và an ninh của đại lục tại Hong Kong, "gây nguy hiểm cho quyền và tự do" tại đây.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố sẽ "hợp tác hoàn toàn" với quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật. Carrie Lam nói dự luật an ninh sẽ không ảnh hưởng đến quyền, tự do và tính độc lập về tư pháp của đặc khu.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Australia, Anh và EU đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự luật an ninh Hong Kong. Các nước kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền, tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ "phản ứng cứng rắn" nếu Trung Quốc ban hành dự luật này.

Dự luật dự kiến được thông qua vào 28/5, ngày bế mạc kỳ họp thường niên của quốc hội Trung Quốc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ủy quyền xây dựng luật an ninh chi tiết và ban hành ở Hong Kong mà không cần thông qua Hội đồng Lập pháp ở Hong Kong. Hội đồng Lập pháp sẽ thảo luận dự luật an ninh vào ngày 27/5.

Mai Lâm (Theo SCMP)