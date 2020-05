Vương Nghị: Mỹ - Trung 'bên bờ vực Chiến tranh Lạnh'

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Mỹ đẩy quan hệ với Trung Quốc đến "bờ vực Chiến tranh Lạnh" vì căng thẳng liên quan đến nhiều vấn đề.

"Chúng tôi nhận thấy rằng một số lực lượng chính trị ở Mỹ đang biến quan hệ Trung - Mỹ thành con tin và đẩy hai nước chúng ta đến bờ vực Chiến tranh Lạnh mới", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên trong cuộc họp báo bên lề kỳ họp quốc hội thường niên tại Bắc Kinh hôm nay.

Những căng thẳng kéo dài về thương mại, nhân quyền và các vấn đề khác giữa Mỹ - Trung đã được đẩy lên cao từ khi Covid-19 bùng phát. Ông Vương không nêu cụ thể "lực lượng" nào ông đang đề cập, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về phản ứng với đại dịch.

"Bên cạnh sự tàn phá do Covid-19 gây ra, còn một loại virus chính trị cũng đang lan rộng khắp nước Mỹ. Virus chính trị này là việc sử dụng mọi cơ hội để tấn công và bôi nhọ Trung Quốc. Một số chính trị gia hoàn toàn coi thường những thực tế cơ bản và đã bịa đặt quá nhiều lời dối trá nhằm vào Trung Quốc cũng như bày ra quá nhiều âm mưu", ông Vương nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh nước này sẵn sàng hợp tác quốc tế để xác định nguồn gốc nCoV, nhưng bất kỳ cuộc điều tra nào đều phải "không có sự can thiệp chính trị", thêm rằng những người muốn Trung Quốc bồi thường về Covid-19 đang "nằm mơ giữa ban ngày".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (thứ hai từ trái sang) chủ trì cuộc họp báo bên lề kỳ họp thường niên của quốc hội tại Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: Xinhua.

Đề cập đến dự luật an ninh Hong Kong gây tranh cãi, trong đó cấm các hoạt động ly khai và lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài và khủng bố trong thành phố, ông Nghị tuyên bố dự luật nên được áp đặt "không chậm trễ phút nào". Theo ông, dự luật này mang tính "bắt buộc" sau khi các cuộc biểu tình năm ngoái ở Hong Kong "gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia Trung Quốc".

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói rằng dự luật an ninh Hong Kong sẽ không ảnh hưởng đến quyền tự do hoặc quyền lợi của các công ty nước ngoài, đồng thời kêu gọi mọi người thay vì lo lắng, nên tự tin hơn về sự ổn định của Hong Kong.

Tuyên bố được đưa ra khi căng thẳng Mỹ - Trung liên tục leo thang trong thời gian qua do Covid-19, vấn đề Hong Kong và Đài Loan. Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu đại dịch, phản ứng chậm chạp và không cảnh báo sớm, khiến dịch bệnh lan ra toàn cầu và hàng trăm nghìn người phải chết. Trung Quốc bác bỏ tuyên bố của Mỹ, khẳng định luôn minh bạch và cáo buộc Washington đổ trách nhiệm cho Trung Quốc để che giấu cách xử lý dịch bệnh trong nước.

Mỹ gần đây cũng chỉ trích Trung Quốc gây áp lực khiến Đài Loan không được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mời họp dù được xem là hình mẫu chống Covid-19. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng mới phê chuẩn bán cho Đài Loan 18 ngư lôi hạng nặng MK-48 Mod 6 cùng các thiết bị liên quan với chi phí ước tính 180 triệu USD. Trung Quốc phản đối các thương vụ vũ khí giữa Mỹ với Đài Loan và yêu cầu Washington không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này.

Căng thẳng bị đẩy lên mức mới khi Trump dọa phản ứng cứng rắn nếu Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi dự luật là "tai hại" và hối thúc Bắc Kinh xem xét lại đề xuất, tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và tôn trọng quyền tự trị cao, các thể chế dân chủ cùng tự do dân sự của Hong Kong.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)