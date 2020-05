Trung Quốc nói luật an ninh giúp Hong Kong 'ổn định'

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định luật an ninh Hong Kong sẽ có lợi cho sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết luật an ninh Hong Kong được xây dựng để "duy trì vững chắc chính sách 'một quốc gia, hai chế độ' cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong".

Ông Lý cho biết mô hình "một quốc gia, hai chế độ" và mức độ tự chủ cao từ lâu đã là một phần quan trọng trong chính sách của Trung Quốc và được thực hiện đầy đủ ngay từ đầu.

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong không đồng nghĩa với việc Bắc Kinh đã từ bỏ mô hình "một quốc gia, hai chế độ" với đặc khu Hong Kong, mà nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài cho mô hình này.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: Xinhua.

Tuyên bố được ông Lý đưa ra sau khi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), tức quốc hội Trung Quốc, hôm nay bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong. Nghị quyết có tên gọi chính thức là "Nghị quyết NPC về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh".

Ủy ban Thường vụ NPC được ủy quyền soạn thảo các điều luật chi tiết. Luật an ninh Hong Kong có thể được ban hành trong vài tuần tới mà không cần thông qua Hội đồng Lập pháp của đặc khu.

Luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam trước đó tuyên bố dự luật an ninh không ảnh hưởng đến quyền, tự do, tính độc lập tư pháp của đặc khu và bà sẽ "hợp tác hoàn toàn" với quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật.

Hàng nghìn người Hong Kong gần đây xuống đường để phản đối dự luật an ninh, cho rằng đây là động thái làm xói mòn thêm quyền tự do của thành phố. Cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng để giải tán đám đông, gợi lên ký ức về các cuộc biểu tình làm tê liệt thành phố năm ngoái.

Nghị quyết xây dựng luật an ninh được quốc hội Trung Quốc thông qua bất chấp những cảnh báo của Mỹ, trong đó nghiêm trọng nhất là việc Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm qua xác nhận với quốc hội Mỹ rằng Hong Kong "không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật Mỹ áp dụng với đặc khu trước tháng 7/1997", bởi việc áp dụng luật an ninh mới sẽ khiến đặc khu không thể "duy trì mức độ tự chủ cao với Trung Quốc đại lục".

Ngọc Ánh (Theo SCMP)