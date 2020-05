Tỷ phú giàu nhất Hong Kong ủng hộ dự luật an ninh

Tỷ phú Lý Gia Thành lên tiếng bảo vệ dự luật an ninh Hong Kong, cho rằng đó là quyền của chính phủ Trung Quốc.

"Chúng ta có lẽ không cần phải đặt ra quá nhiều giả thuyết về nó. Hy vọng luật mới được đề xuất có thể làm giảm sự e ngại của chính quyền trung ương Bắc Kinh tại Hong Kong, từ đó nảy sinh những triển vọng tích cực", ông Lý Gia Thành cho biết hôm 27/5, đề cập tới dự luật an ninh Hong Kong đang gây tranh cãi và dẫn tới các cuộc biểu tình khắp đặc khu.

Tỷ phú giàu nhất Hong Kong nói thêm đó là quyền chính đáng của mỗi nước có chủ quyền nhằm giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia. Đây là lần đầu tiên tỷ phú Lý công khai lên tiếng về dự luật an ninh Hong Kong.

Ông Lý nói thêm nhiệm vụ quan trọng trước mắt của chính quyền Hong Kong là "củng cố niềm tin của người dân và duy trì niềm tin quốc tế với nguyên tắc hiến pháp của 'một quốc gia, hai chế độ'".

Các cuộc biểu tình kéo dài tại Hong Kong khiến hoạt động của các doanh nghiệp đặc khu chịu thiệt hại kinh tế nặng nề. Tỷ phú Lý luôn lên tiếng phản đối biểu tình khi CK Assets, công ty bất động sản thuộc đế chế kinh doanh của ông, có khoảng 73% doanh thu từ thị trường Hong Kong và đại lục.

Năm ngoái, khi Hong Kong tê liệt vì các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ, tỷ phú Lý cũng kêu gọi người biểu tình chấm dứt các hành động bạo lực và mong mọi người "yêu Trung Quốc đại lục, yêu Hong Kong và yêu chính mình".

Tỷ phú giàu nhất Hong Kong nhiều lần cảnh báo các cuộc biểu tình đang đặt ra thách thức lớn cho đặc khu và bày tỏ hy vọng những người trẻ "sẽ nhìn vào bức tranh lớn hơn".

Tỷ phú Lý Gia Thành tại một cuộc họp báo của công ty CK Hutchison Holdings ở Hong Kong hồi tháng 3/2017. Ảnh: Reuters.

Nghị quyết về dự luật an ninh Hong Kong được đệ trình lên quốc hội Trung Quốc hôm 22/5, dự kiến được ban hành tại đặc khu mà không cần Hội đồng Lập pháp Hong Kong thông qua.

Chính quyền trung ương Bắc Kinh khẳng định dự luật nhằm củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố dự luật an ninh không ảnh hưởng đến quyền, tự do, tính độc lập tư pháp của đặc khu và bà sẽ "hợp tác hoàn toàn" với quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hong Kong "không còn được hưởng quyền tự chủ" cũng như không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật Mỹ đã áp dụng cho Hong Kong trước tháng 7/1997. Mỹ cũng đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về dự luật an ninh Hong Kong, song Trung Quốc từ chối với lý do đó là vấn đề nội bộ.

Hàng nghìn người Hong Kong trong những ngày gần đây liên tục xuống đường để phản đối dự luật an ninh và dự luật quốc ca Trung Quốc, dự luật bị người biểu tình cáo buộc là động thái làm xói mòn thêm quyền tự do của thành phố. Cảnh sát Hong Kong đã bắt hơn 360 người biểu tình, trong đó có nhiều người trẻ.

Ngọc Ánh (Theo CNN)