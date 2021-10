Trung Quốc dừng bay, đóng trường vì cụm dịch mới

Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa trường học và xét nghiệm diện rộng khi cụm dịch Covid-19 liên quan một nhóm khách du lịch bùng phát.

Đợt bùng phát mới nhất liên quan đến một đôi vợ chồng cao tuổi trong một nhóm hành khách bay từ Thượng Hải tới du lịch ở các tỉnh Tây An, Cam Túc và khu tự trị Nội Mông. Sau khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính, hàng chục ca nhiễm liên quan cũng được phát hiện tại ít nhất 5 địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh.

Giới chức các địa phương liên quan hôm nay triển khai xét nghiệm diện rộng và đóng cửa các địa điểm du lịch, vui chơi giải trí và trường học, đồng thời áp dụng biện pháp phong tỏa với một số khu dân cư.

Nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho một người phụ nữ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây ngày 20/10. Ảnh: AFP.

Một số nơi như thành phố Lan Châu, thủ phủ 4 triệu dân của tỉnh Cam Túc, yêu cầu dân chúng không rời đi trừ khi cần thiết. Những người muốn rời khỏi thành phố phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Các sân bay tại những địa phương bùng dịch hủy hàng trăm chuyến bay, theo dữ liệu của công ty giám sát hàng không VariFlight. Khoảng 60% chuyến bay tới hai sân bay ở thành phố Tây An và Lan Châu đã bị hủy.

Giới chức Erenhot ở khu tự trị Nội Mông ngày 18/10 ban lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" với thành phố, đồng thời yêu cầu dân chúng không ra khỏi nhà.

Tờ Global Times ngày 20/10 cảnh báo các ca nhiễm mới ở Nội Mông có thể gây ảnh hưởng tới nhập khẩu than từ Mông Cổ do gián đoạn chuỗi cung ứng, trong bối cảnh Trung Quốc thiếu điện nghiêm trọng và nhu cầu than đá cho các nhà máy nhiệt điện tăng cao.

Các quyết định mạnh tay được Trung Quốc đưa ra khi nước này tiếp tục duy trì chiến lược không Covid-19 với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Trung Quốc từng xử lý thành công các cụm dịch bùng phát trong vài tháng qua, song 5 ngày liên tiếp gần đây ghi nhận ca nhiễm mới chủ yếu ở khu vực phía bắc và tây bắc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 21/10 báo cáo thêm 21 ca trong nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 96.622, trong đó 4.636 người tử vong. Trong số 21 ca nhiễm mới có 13 ca cộng đồng và 8 ca nhập cảnh.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)