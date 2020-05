Trung Quốc dọa trả đũa Anh

Trung Quốc dọa đáp trả sau khi Anh tuyên bố có thể cấp quyền công dân cho dân Hong Kong nếu Bắc Kinh không rút luật an ninh mới cho đặc khu.

Bắc Kinh "có quyền đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo ngày 29/5. Tuyên bố của ông Triệu được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết nước này có thể cấp quốc tịch cho người Hong Kong sở hữu hộ chiếu hải ngoại (BNO), nếu Trung Quốc áp dụng luật an ninh Hong Kong.

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc, hôm qua thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc cũng có thể thiết lập cơ sở trong thành phố. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc được ủy quyền soạn thảo điều luật chi tiết. Luật có thể được ban hành trong vài tuần tới mà không cần thông qua Hội đồng Lập pháp của Hong Kong.

Anh cùng Mỹ, Canada, Australia hôm qua ra nghị quyết chung bày tỏ quan ngại sâu sắc khi "Trung Quốc đại lục quyết định áp luật an ninh mới với Hong Kong".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, ngày 8/4. Ảnh: Reuters.

Giới chức Anh nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc về dự luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định luật an ninh Hong Kong giúp duy trì vững chắc nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cùng ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

BNO được cấp cho người Hong Kong sinh trước năm 1997, thời điểm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc đại lục. Khoảng 300.000 người Hong Kong sở hữu BNO, họ có thể tới Anh trong tối đa 6 tháng nhưng không thể làm việc hay xin quốc tịch nước này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)