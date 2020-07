Trung Quốc chỉ trích EU hạn chế xuất khẩu sang Hong Kong

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói việc EU hạn chế xuất khẩu thiết bị công nghệ có thể dùng để giám sát hoặc trấn áp sang Hong Kong là "can thiệp nội bộ".

"Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và đã thể hiện lập trường với EU", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm nay.

Quyết định của EU "vi phạm các tiêu chuẩn quan hệ quốc tế cơ bản về không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác", ông Vương nói thêm và yêu EU "ngừng can thiệp vào vấn đề Hong Kong và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo ngày 29/7. Ảnh: MFA China.

EU ngày 28/7 quyết định hạn chế bán thiết bị công nghệ "lưỡng dụng" cho Hong Kong, tức những công nghệ sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng cũng có thể dùng cho các hoạt động quân sự, an ninh, như hệ thống định vị, kính ảnh nhiệt hoặc thiết bị kiểm soát đám đông. Họ cho rằng đây là những công nghệ có thể được sử dụng để "trấn áp nội bộ, nghe lén liên lạc nội bộ hoặc giám sát không gian mạng".

Ngoài ra, khối cũng sẽ đưa ra các chương trình hỗ trợ cư dân Hong Kong, cấp thị thực, học bổng và trao đổi học thuật để cho phép họ đến châu Âu dễ dàng hơn.

EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong mà Trung Quốc thông qua cuối tháng 6, cho rằng đạo luật mới này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền tự trị lâu dài và tương đối tự do của đặc khu. Trong khi đó, Trung Quốc nhiều lần khẳng định luật an ninh cần thiết đối với quá trình khôi phục sự ổn định tại Hong Kong sau khi bất ổn chính trị kéo dài.

Nhiều nước phương Tây phản đối luật an ninh Hong Kong bằng cách đình chỉ hiệp ước dẫn độ với đặc khu, như Canada, Australia và Anh. Đáp lại, Trung Quốc ngày 28/7 chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với ba nước này, đồng thời ngừng các thỏa thuận hợp tác tư pháp hình sự.

Phương Vũ (Theo AFP)