EU hạn chế xuất khẩu sang Hong Kong

EU quyết định hạn chế xuất khẩu thiết bị công nghệ có thể dùng để giám sát hoặc trấn áp sang Hong Kong do lo ngại luật an ninh mới.

Đề xuất hạn chế bán thiết bị công nghệ "lưỡng dụng" cho Hong Kong được Pháp và Đức đưa ra tại một cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tháng, dự kiến được ký thông qua vào hôm nay, các nguồn tin ngoại giao cho hay.

Công nghệ lưỡng dụng là thuật ngữ được dùng để chỉ những công nghệ sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng cũng có thể dùng cho các hoạt động quân sự, an ninh, như hệ thống định vị, kính ảnh nhiệt hoặc thiết bị kiểm soát đám đông.

Nguồn tin tiết lộ thêm rằng bên cạnh việc hạn chế xuất khẩu các công nghệ trên, EU cũng sẽ tiến hành các biện pháp hỗ trợ người Hong Kong, bằng cách giúp họ tới châu Âu dễ dàng hơn thông qua cấp thị thực, học bổng và trao đổi nghiên cứu.

Cờ của EU bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ, hôm 25/6. Ảnh: Reuters.

EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong mà Trung Quốc thông qua cuối tháng trước, cho rằng đạo luật mới này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền tự trị lâu dài và tương đối tự do của đặc khu.

Theo Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, với luật an ninh mới, "việc đối xử với Hong Kong tương tự Trung Quốc đại lục là hợp lý", đề cập tới quy định xuất khẩu thiết bị công nghệ đa mục đích.

Nhiều nước phương Tây phản đối luật an ninh Hong Kong bằng cách đình chỉ hiệp ước dẫn độ với đặc khu, như Canada, Australia và Anh. Đáp lại, Trung Quốc hôm nay tuyên bố chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với ba nước này, đồng thời ngừng các thỏa thuận hợp tác tư pháp hình sự.

New Zealand hôm nay cũng chấm dứt hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và hạn chế xuất khẩu hàng hóa, công nghệ lưỡng dụng tới đặc khu. Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand ra tuyên bố cho rằng quyết định này của Wellington là "sự can thiệp trắng trợn công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế và quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế".

Trung Quốc nhiều lần khẳng định luật an ninh cần thiết đối với quá trình khôi phục sự ổn định tại Hong Kong sau khi bất ổn chính trị kéo dài.

Ánh Ngọc (Theo AFP)