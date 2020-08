Trung Quốc chỉ trích Đức dừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức đã lên án Berlin đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và cảnh báo sẽ đáp trả.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức hôm nay đăng thông cáo trên trang web, nói rằng việc Đức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong đã "vi phạm luật pháp quốc tế, các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế" và "can thiệp thô bạo" vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Đại sứ quán "cực kỳ không hài lòng và kiên quyết phản đối quyết định" của Đức. Cơ quan này cũng nói rằng Trung Quốc "có quyền đáp trả mạnh hơn", song không nêu chi tiết.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong chuyến thăm Hy Lạp tháng trước. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm qua thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong để phản đối luật an ninh mới tại đặc khu hành chính này. Hiệp ước dẫn độ giữa Đức và Hong Kong được ký ngày 26/5/2006, trong đó yêu cầu dẫn độ những người phạm tội giết người hoặc ngộ sát, cố ý gây thương tích, tấn công tình dục, ngược đãi trẻ em hoặc người mất năng lực tâm thần, bắt cóc, buôn bán ma túy và nhiều tội danh khác.

Trung Quốc hôm 30/6 ban hành luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Mỹ, Canada, Australia, Anh và New Zealand đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong sau khi Trung Quốc áp luật an ninh mới. Trung Quốc cũng chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Australia và Anh để đáp trả, tuyên bố các nước này "chính trị hóa việc hợp tác tư pháp với Hong Kong" và "làm tổn hại nghiêm trọng nền móng hợp tác tư pháp".

Huyền Lê (Theo Reuters)