Đức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

Ngoại trưởng Đức Mass thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong ngày 31/7 sau khi đặc khu hành chính hoãn bầu cử địa phương một năm.

"Việc chính quyền Hong Kong quyết định loại bỏ nhiều ứng cử viên phe đối lập và hoãn cuộc bầu cử là hành động xâm phạm vào quyền công dân Hong Kong", Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết trong thông cáo hôm qua. "Với những diễn biến hiện tại, chúng tôi quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong".

Hiệp ước dẫn độ giữa Đức và Hong Kong được ký ngày 26/5/2006. Trong số các tội danh bị dẫn độ bao gồm giết người hoặc ngộ sát, cố ý gây thương tích, tấn công tình dục, ngược đãi trẻ em hoặc người mất năng lực tâm thần, bắt cóc và buôn bán ma túy.

Ngoại trưởng Đức Heiko Mass trong cuộc họp báo tại Berlin, Đức, ngày 2/6. Ảnh: Reuters.

Mỹ, Canada, Australia, Anh và New Zealand đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong sau khi Trung Quốc áp luật an ninh mới đối với đặc khu hành chính. Trung Quốc chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Australia và Anh để đáp trả, tuyên bố các nước này "chính trị hóa việc hợp tác tư pháp với Hong Kong" và "làm tổn hại nghiêm trọng nền móng hợp tác tư pháp".

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam ngày 31/7 thông báo hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp một năm, dự kiến diễn ra vào tháng 9, vì lo ngại rủi ro do Covid-19 gây ra. Lãnh đạo Hong Kong cho biết quyết định hoãn bầu cử được đưa ra theo Pháp lệnh Quy định Khẩn cấp và chính quyền trung ương Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ.

Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hong Kong, đặc khu ghi nhận thêm 1.852 ca nhiễm trong tháng 7, tăng 140% so với 6 tháng trước. Hong Kong thông báo 3.273 ca nhiễm, trong đó 27 ca tử vong và 1.751 người đã hồi phục. Chính quyền đặc khu ban lệnh hạn chế các cuộc tụ họp quá hai người để ngăn nCoV lây lan.

Trung Quốc ngày 30/6 thông qua luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)