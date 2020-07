Hong Kong phát lệnh bắt 6 người vi phạm luật an ninh

Chính quyền Hong Kong phát lệnh bắt 6 người hôm nay với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia được thông qua hồi cuối tháng 6.

6 người bị phát lệnh bắt là Nathan Law, Wayne Chan Ka-kui, Honcques Laus, Samuel Chu, Simon Cheng và Ray Wong Toi-yeung. Những người này bị truy nã vì cáo buộc ly khai hoặc thông đồng với lực lượng nước ngoài, các tội danh có thể bị tuyên án cao nhất là tù chung thân theo luật an ninh mới, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 31/7.

Cảnh sát Hong Kong từ chối bình luận về thông tin trên.

Cảnh sát Hong Kong bắt một người biểu tình hôm 1/7. Ảnh: AFP.

Nối bật nhất trong những này là Nathan Law, đồng sáng lập đảng Demosisto với Joshua Wong, và cựu nhân viên tổng lãnh sự quán Anh Simon Cheng.

Nathan Law hôm 1/7 cho biết đã rời Hong Kong sau khi luật an ninh mới được thông qua. Nathan Law từ chối tiết lộ nơi ở và tình hình cá nhân "dựa trên đánh giá rủi ro", khẳng định sẽ tiếp tục vận động ở cấp độ quốc tế. Nathan Law từng bị bắt vì tham gia cuộc biểu tình năm 2014 tại Hong Kong.

Simon Cheng bị giới chức Thâm Quyến bắt hồi tháng 8/2019 vì "vi phạm an ninh công cộng". Tờ Global Times đưa tin Cheng bị bắt do tham gia hoạt động mua bán dâm, vi phạm điều 66 luật quản lý hành chính về an ninh công cộng của Trung Quốc, có thể bị giam 10-15 ngày và có thể bị phạt 5.000 tệ (705 USD).

Tuy nhiên, gia đình của Simon Cheng bác thông tin của truyền thông Trung Quốc. Cheng cho biết đã được Anh cho phép tị nạn từ hôm 1/7.

Giới chức Hong Kong hôm 30/7 bắt 4 người theo luật an ninh mới do những người này tuyên bố thành lập "một tổ chức ủng hộ độc lập cho Hong Kong" trên mạng xã hội. Những người bị bắt là học sinh hoặc sinh viên trong độ tuổi 16-21. Máy tính, điện thoại và tài liệu của 4 người này bị tịch thu.

Luật an ninh Hong Kong có hiệu lực từ ngày 30/6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Những người Hong Kong đầu tiên bị bắt theo luật an ninh mới vì sở hữu cờ độc lập. Một số nguồn tin cho biết ít nhất 15 người Hong Kong bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Chính phủ Anh và Australia còn tuyên bố "mở cửa" tiếp nhận người Hong Kong sau khi luật an ninh có hiệu lực.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

