Hong Kong đề nghị Bắc Kinh xử lý vấn đề pháp lý khi hoãn bầu cử

Carrie Lam cho biết cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc sẽ giúp giải quyết bất cứ vấn đề pháp lý liên quan khi Hong Kong hoãn bầu cử.

"Kể từ tháng một, chúng ta đã chiến đấu với Covid-19 suốt 7 tháng. Đại dịch này đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế của chúng ta", trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cho biết hôm nay. "Một số người đã nói nếu tôi không hoãn bầu cử, họ có thể hành động pháp lý, trong khi những người khác yêu cầu nếu tôi hoãn bầu cử, tôi phải giải thích rõ ràng".

Lãnh đạo Hong Kong cho biết bà đang viện dẫn Pháp lệnh Quy định Khẩn cấp để lùi cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp từ ngày 6/9 tới ngày 5/9/2021 và quyết định này hoàn toàn được chính quyền trung ương ủng hộ. Pháp lệnh Quy định Khẩn cấp trao cho trưởng đặc khu Hong Kong quyền hạn đưa ra các quyết định trong tình huống mà trưởng đặc khu cho là khẩn cấp hoặc nguy hiểm với người dân.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trong cuộc họp báo hôm nay. Ảnh: SCMP.

Theo Luật Cơ bản, mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng Lập pháp Hong Kong chỉ có thể kéo dài 4 năm và điều này sẽ đặt ra câu hỏi về tính pháp lý khi cuộc bầu cử bị hoãn tới năm sau.

Để giải quyết vấn đề này, bà Lam đã đệ trình một báo cáo khẩn cấp lên Quốc vụ viện ở Bắc Kinh và nhận được thông báo rằng chính phủ trung ương sẽ yêu cầu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức quốc hội, cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc, đưa ra quyết định về các vấn đề pháp lý.

Trưởng đặc khu Hong Kong cũng đưa ra ví dụ ít nhất 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoãn bầu cử do ảnh hưởng Covid-19. "Tại Anh, một điều luật khẩn cấp được thông qua để hoãn cuộc bầu cử trong tháng 5 trong một năm", bà Lam nói, thêm rằng cuộc bầu cử ở Australia cũng hoãn lại 12 tháng.

"Nếu chúng ta tiếp tục cuộc bầu cử của mình, hàng triệu cử tri sẽ đến các trạm bỏ phiếu trong cùng một ngày. Nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao", lãnh đạo Hong Kong khẳng định.

Bà Lam nhấn mạnh dù có các biện pháp phòng ngừa, các ca nhiễm mới nCoV kể từ tháng 7 đã tăng thêm 1.852 trường hợp, tăng 140% so với 6 tháng đầu tiên xuất hiện Covid-19.

Hong Kong đã báo cáo hơn 3.000 ca nhiễm nCoV kể từ tháng một, thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn khác trên thế giới. Chính quyền đặc khu cũng đã hạn chế các cuộc tụ tập từ hai người để ngăn Covid-19.

Tình hình tại Hong Kong đang gây tranh cãi sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh mới với đặc khu, trong đó hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh kể từ khi có hiệu lực hôm 30/6.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Ngọc Ánh (Theo SCMP)