Trung Quốc bổ nhiệm trưởng phòng an ninh quốc gia Hong Kong

Trịnh Nhạn Hùng, quan chức có quan điểm cứng rắn với biểu tình, được bổ nhiệm phụ trách phòng an ninh quốc gia được thành lập ở Hong Kong.

Trung Quốc hôm nay bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo mới cho Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia, cơ quan vừa được Trung Quốc đại lục thành lập ở Hong Kong, chịu trách nhiệm giám sát và hướng dẫn chính quyền đặc khu thực thi luật an ninh mới.

Trịnh Nhạn Hùng, 56 tuổi, chánh văn phòng tỉnh ủy Quảng Đông, được chọn làm Trưởng phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Hong Kong, hai phó giám đốc là Lý Giang Chu và Tôn Thanh Dã.

Trịnh Nhạn Hùng từng là bí thư thành ủy Sán Vĩ, từng bị cảnh cáo vì đưa ra những bình luận cứng rắn khi xử lý biểu tình tranh chấp đất đai của người dân làng Ô Khảm năm 2011.

Trịnh Nhạn Hùng, Trưởng phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Trong video rò rỉ về cuộc họp của chính quyền Sán Vĩ với người dân, ông Trịnh cáo buộc dân làng "thông đồng với truyền thông nước ngoài để gây rối", đồng thời khẳng định "lợn nái cũng biết leo cây nếu tin được truyền thông nước ngoài".

Tuy nhiên, vụ Ô Khảm không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của Trịnh, khi ông được bổ nhiệm làm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh Quảng Đông năm 2013, rồi sau đó làm chánh văn phòng tỉnh ủy.

Theo luật an ninh quốc gia có hiệu lực tại Hong Kong từ đêm 30/6, Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia Hong Kong có chức năng giám sát, hướng dẫn chính quyền đặc khu thực thi luật an ninh. Cơ quan này sẽ tiếp nhận những vụ phức tạp hoặc nghiêm trọng mà chính quyền Hong Kong không thể xử lý.

Chính quyền Hong Kong hôm nay cũng xác nhận đã thành lập Ủy ban Bảo vệ An ninh Quốc gia của đặc khu, theo quy định của luật an ninh. Người đứng đầu ủy ban này là trưởng đặc khu Carrie Lam, chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, đánh giá tiến độ và điều phối những công việc chính và hoạt động quan trọng liên quan tới bảo vệ an ninh quốc gia. Những thành viên khác của ủy ban gồm giám đốc các sở hành chính, tư pháp, tài chính và an ninh Hong Kong.

Lạc Huệ Ninh, 65 tuổi, quan chức hàng đầu của Bắc Kinh tại Hong Kong, được bổ nhiệm làm cố vấn của ủy ban. Lạc Huệ Ninh từng là bí thư tỉnh ủy Thanh Hải, Sơn Tây. Đầu năm nay, ông thay thế Vương Chí Dân làm giám đốc Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong.

Lạc Huệ Ninh, cố vấn Ủy ban An ninh Quốc gia Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Luật an ninh Hong Kong được thông qua ngày 30/6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Khoảng 370 người đã bị bắt khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình phản đối luật an ninh hôm 1/7, trong đó một số người bị bắt vì tội ly khai theo đạo luật vừa thông qua.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)