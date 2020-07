Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc

Lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt ngân hàng Trung Quốc liên quan quan chức thực thi luật an ninh Hong Kong và hối thúc Trump ký luật.

Thượng viện Mỹ hôm nay nhất trí gửi cho Tổng thống Donald Trump dự luật đề xuất các biện pháp trừng phạt cứng rắn về vấn đề Hong Kong, bao gồm hình phạt đối với các ngân hàng có vai trò trong việc "xâm phạm" quyền tự trị của đặc khu hành chính này.

"Đây là lúc quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ lập tức ký luật", thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen cho hay. Hollen trước đó ra tuyên bố chung với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Pat Toomey, người cùng ông nỗ lực xúc tiến dự luật, nói rằng "nước Mỹ phải sát cánh với người dân Hong Kong".

Hiện chưa rõ Trump có ký thông qua dự luật hay không.

Dự luật trước đó đã được Hạ viện Mỹ thông qua bằng hình thức đồng thuận, phương pháp được áp dụng cho những dự luật không gây tranh cãi và không có thượng nghị sĩ nào phản đối. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tương tự vào tuần trước, nhưng theo quy định của quốc hội, dự luật vẫn phải được Thượng viện thông qua trước khi được gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống ký ban hành hoặc phủ quyết.

Người Hong Kong biểu tình phản đối luật an ninh hôm 1/7. Ảnh: AFP.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xuất hiện tại một phiên điều trần về tình hình Hong Kong và nói rằng luật an ninh đánh dấu cái chết của mô hình "một quốc gia, hai chế độ". Pelosi cho rằng luật này "phá hủy các quyền tự do" mà cư dân Hong Kong đã được hứa hẹn.

Mỹ đã bắt đầu quy trình tước quy chế đặc biệt cho Hong Kong, dừng xuất khẩu quốc phòng và hạn chế thành phố tiếp cận với các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ.

Luật an ninh Hong Kong được thông qua ngày 30/6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhiều nghị sĩ Mỹ thể hiện sự bất bình khi Trung Quốc thông qua luật an ninh mới. Trong khi đó, chính phủ Anh cho rằng luật an ninh vi phạm quyền tự trị của Hong Kong và thông báo mở rộng lộ trình định cư, nhập tịch cho ba triệu cư dân thành phố.

Trung Quốc tuyên bố 52 nước ủng hộ luật an ninh Hong Kong, khẳng định đạo luật chỉ nhắm vào một bộ phận nhỏ xâm phạm an ninh quốc gia ở đặc khu, không ảnh hưởng đến đa số người dân còn lại. Bắc Kinh cũng yêu cầu các nước không can thiệp công việc nội bộ liên quan đến vấn đề Hong Kong.

Hàng nghìn người Hong Kong hôm 1/7 xuống đường biểu tình phản đối luật an ninh. Cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng để giải tán đám đông và bắt hàng trăm người, trong đó có một số người bị bắt theo đạo luật vừa ban hành.

Huyền Lê (Theo AFP)