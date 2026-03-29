Trứng gà hay trứng vịt bổ dưỡng hơn?

Trứng gà và trứng vịt đều giàu dinh dưỡng song khác biệt về thành phần và hàm lượng chất béo.

Trứng từ lâu được xem là "siêu thực phẩm" nhờ giàu protein, giá thành hợp lý và dễ chế biến. Trong khi trứng gà phổ biến trên thế giới, trứng vịt lại quen thuộc trong ẩm thực châu Á và ngày càng được ưa chuộng. Sự khác biệt về kích thước, hương vị và thành phần dinh dưỡng khiến nhiều người băn khoăn loại nào bổ dưỡng cho sức khỏe.

So sánh về kích thước và hương vị

Trứng vịt thường lớn hơn trứng gà, khối lượng tương đương 1,5-2 quả trứng gà. Vỏ dày hơn giúp bảo quản lâu hơn. Điểm khác biệt rõ nhất nằm ở lòng đỏ. Trứng vịt có lòng đỏ lớn, màu vàng cam đậm và vị béo hơn do chứa nhiều chất béo và protein. Trong khi đó, trứng gà có hương vị nhẹ hơn, phù hợp với khẩu vị đa số và các món ăn hằng ngày.

Giá trị dinh dưỡng

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dưới đây là dinh dưỡng của 100 g trứng vịt và gà luộc.

Trứng vịt Trứng gà Lượng calo 223 149 Protein 12 g 10 g Chất béo 18,5 g 11 g Carbohydrate 1,4 g 1,6 g Chất xơ 0 g 0 g Cholesterol 276% DV 92% DV Choline 36% DV 40% DV Đồng 6% DV 7% DV Axit folic 14% DV 9% DV Sắt 20% DV 7% DV Phốt pho 16% DV 13% DV Riboflavin 28% DV 29% DV Selenium 62% DV 43% DV Thiamine 10% DV 3% DV Vitamin A 23% DV 18% DV Vitamin B6 15% DV 8% DV Vitamin B12 168% DV 32% DV Vitamin D 8% DV 9% DV Vitamin E 13% DV 8% DV Kẽm 12% DV 9% DV

Cả hai loại trứng đều cung cấp protein chất lượng cao, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, trứng vịt có hàm lượng năng lượng và chất béo cao hơn.

Trong 100 g, trứng vịt chứa khoảng 223 kcal và 18,5 g chất béo, cao hơn đáng kể so với trứng gà (149 kcal và 11 g chất béo). Ngược lại, trứng vịt cung cấp nhiều vi chất hơn, đặc biệt là vitamin B12 và sắt - những dưỡng chất quan trọng cho quá trình tạo máu và chức năng thần kinh. Trứng gà lại có lợi thế về hàm lượng cholesterol thấp và dễ tiêu hóa hơn.

Lợi ích khi ăn trứng

Dù chọn trứng gà hay trứng vịt, việc bổ sung trứng hợp lý mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trứng là nguồn protein chất lượng cao giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, duy trì khối cơ. Đồng thời, thực phẩm này cũng cung cấp vitamin D - dưỡng chất cần thiết cho xương và hệ miễn dịch.

Choline trong lòng đỏ đóng vai trò quan trọng trong phát triển não bộ, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Các khoáng chất như selen, phốt pho góp phần hỗ trợ hệ xương, chức năng tế bào.

Những lưu ý khi sử dụng

Dù bổ dưỡng, trứng vẫn cần được sử dụng hợp lý. Trứng vịt chứa hàm lượng cholesterol cao hơn đáng kể. Với người khỏe mạnh, cholesterol từ thực phẩm thường không ảnh hưởng lớn, nhưng những người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu, nếu chế độ ăn hàng ngày nhiều cholesterol thì nên hạn chế và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Dị ứng trứng là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Một số người có thể dị ứng trứng gà nhưng vẫn ăn được trứng vịt và ngược lại do sự khác biệt về protein.

Ngoài ra, trứng vịt có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella cao hơn nếu không được chế biến kỹ. Vì vậy, cần nấu chín hoàn toàn, đặc biệt với trẻ em, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch yếu.

Nên chọn trứng gà hay trứng vịt?

Việc lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng và mục tiêu sức khỏe của từng người. Trứng vịt phù hợp với người cần bổ sung năng lượng, sắt và vitamin B12 hoặc yêu thích hương vị đậm, béo. Loại trứng này cũng thường được dùng trong các món truyền thống hoặc làm bánh nhờ kết cấu giàu chất béo.

Trong khi đó, trứng gà là lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn hằng ngày, đặc biệt với người cần kiểm soát cân nặng hoặc cholesterol. Hương vị nhẹ, dễ tiêu hóa giúp trứng gà linh hoạt trong nhiều món ăn.

Bảo Bảo (Theo Healthline)