Trump tước ưu đãi thương mại của Hong Kong

Trump ký sắc lệnh tước những ưu đãi thương mại của Hong Kong và thông qua đạo luật cho phép trừng phạt các ngân hàng tại đặc khu.

"Hong Kong giờ đây được đối xử giống như Trung Quốc đại lục, không đặc quyền, không ưu đãi kinh tế đặc biệt và không xuất khẩu công nghệ nhạy cảm", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 14/7. "Tự do của họ đã bị tước bỏ, quyền lợi của họ đã bị lấy đi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

"Và với việc này, theo nhận định của tôi, bởi vì họ không còn có thể cạnh tranh với những thị trường tự do, rất nhiều người sẽ rời khỏi Hong Kong", Trump cho biết thêm.

Ông cho hay đã ký thành luật Đạo luật Tự trị Hong Kong, được quốc hội thông qua hồi đầu tháng. Luật mới của Mỹ sẽ cho phép trừng phạt các quan chức Trung Quốc và cảnh sát Hong Kong được cho là xâm phạm quyền tự trị của thành phố, đồng thời trừng phạt cả những ngân hàng thực hiện những giao dịch quan trọng với họ.

"Luật này mang đến cho chính quyền của tôi những công cụ mạnh mẽ mới để bắt những cá nhân và thực thể liên quan đến việc dập tắt tự do của Hong Kong phải chịu trách nhiệm", Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cuối tháng 5 chỉ đạo chính quyền bắt đầu quá trình loại bỏ chính sách ưu đãi Hong Kong, do Trung Quốc xúc tiến áp luật an ninh mới cho đặc khu.

Luật an ninh Hong Kong được ban hành ngày 30/6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ và quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và các nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Vũ Hoàng (Theo AFP)