Australia không đảm bảo quyền cư trú cho người Hong Kong

Bộ trưởng Australia hôm nay tuyên bố "không đảm bảo" quyền cư trú cho người Hong Kong, sau khi hứa hẹn về "vùng an toàn" cho họ hồi đầu tháng.

Quyền Bộ trưởng Di trú Australia Alan Tudge hôm nay nói rõ Australia không đảm bảo sẽ cấp thị thực thường trú cho người Hong Kong.

"Chúng tôi muốn nói rằng người Hong Kong sẽ có cơ hội nộp đơn đăng ký thường trú ở Australia, nhưng nếu có bất kỳ vấn đề an ninh nghiêm trọng liên quan tới người đó, họ sẽ bị gửi trở lại đặc khu", Tudge nói trong chương trình Insiders của đài ABC.

Quyền Bộ trưởng Di trú Alan Tudge trong cuộc họp báo tại Canberra tháng này. Ảnh: SMH.

Để được cấp quyền thường trú, người Hong Kong vẫn phải vượt qua bài kiểm tra nhân thân, an ninh quốc gia và nhiều thứ tương tự, theo Quyền Bộ trưởng Tudge. Ông thêm rằng hàng nghìn người Hong Kong ở Australia có thị thực học tập hoặc làm việc đã được cho phép gia hạn tới 5 năm.

Ước tính khoảng 10.500 sinh viên và 1.500 lao động Hong Kong đang ở Australia. Họ có thể nộp đơn xin tị nạn nếu chứng minh họ sẽ gặp nguy hiểm nếu trở lại đặc khu. Tudge nói rằng đã có 137 người nộp đơn xin ở lại theo hình thức này.

Tuyên bố của Quyền Bộ trưởng Tudge đưa ra sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 2/7 cho biết tình hình ở Hong Kong "rất đáng lo ngại" và chính phủ của ông "rất tích cực" xem xét các đề xuất để chào đón cư dân Hong Kong. Morrison thậm chí đã hứa hẹn xem xét về "vùng an toàn" cho người dân Hong Kong.

Động thái của Australia đến sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh mới của Hong Kong hôm 30/6. Luật mới sẽ hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm an ninh. Nhiều quốc gia lo ngại luật này sẽ làm suy yếu chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho đặc khu Hong Kong mức độ tự trị cao.

Nhiều người cho rằng các tuyên bố của Australia sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các động thái của Canberra. "Australia sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả", Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói hôm 9/7.

