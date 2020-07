Loạt công ty Mỹ tại Hong Kong lo ngại luật an ninh

Khảo sát từ Phòng Thương mại Mỹ cho thấy phần lớn công ty hoạt động tại Hong Kong lo ngại về tác động của luật an ninh quốc gia.

Cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ (Amcham) thực hiện ngày 6-9/7 đối với 183 công ty thành viên của tổ chức này cho thấy, 76% các công ty được hỏi lo ngại về các biện pháp thực thi luật an ninh mà Bắc Kinh mới thông qua đối với Hong Kong. Hơn một nửa trong số 183 công ty này có trụ sở tại Mỹ.

Khoảng 26% các doanh nghiệp được hỏi cho biết luật an ninh mới khiến họ cảm thấy an toàn hơn, trong khi 50% cho rằng luật này khiến họ cảm thấy không an toàn. 22% doanh nghiệp được hỏi cho biết họ không quan tâm đến luật.

Cảnh sát được triển tại ga tàu điện ngầm trong trung tâm thương mại New Town Plaza, Hong Kong, ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Các công ty tham gia khảo sát nói rằng họ lo ngại những ảnh hưởng của luật an ninh đối với hệ thống tư pháp độc lập của Hong Kong, cũng như việc thành phố có thể đánh mất vị thế của trung tâm tài chính toàn cầu.

"Một số nhân viên của chúng tôi tán thành việc rời khỏi Hong Kong để đến những nơi an toàn hơn. Nhiều người khác cũng rất quan tâm và xem xét các lựa chọn của họ", một người tham gia khảo sát nói với AmChan.

Luật an ninh Hong Kong được ban hành ngày 30/6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ và quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Mai Lâm (Theo Bloomberg)