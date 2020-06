Trump gọi điện cho Mark Zuckerberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho CEO Facebook Mark Zuckerberg một ngày sau khi ký sắc lệnh về mạng xã hội.

Theo Axios, Trump đã gọi điện cho Zuckerberg vào ngày 29/5. Dù nội dung không được tiết lộ, hai bên đều mô tả cuộc trò chuyện "rất hữu ích".

Phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối bình luận. Facebook cũng chưa có ý kiến gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) gặp CEO Facebook Mark Zuckerberg (bên phải) tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Facebook/Donald Trump President.

Hôm 28/5, Trump ký sắc lệnh về mạng xã hội và gọi đây là "động thái bảo vệ tự do ngôn luận của Mỹ". Hành động của người đứng đầu nước Mỹ xảy ra sau khi Twitter dán nhãn hai dòng tweet về kế hoạch bầu cử ở California của ông là "không có căn cứ" vào ngày 27/5, kèm biểu tượng dấu chấm than màu xanh nhạt ở dưới cùng để cảnh báo. Twitter sau đó tiếp tục ẩn dòng tweet Trump ám chỉ khả năng Vệ binh Quốc gia nổ súng vào người biểu tình ở Minneapolis, với lý do "cổ vũ bạo lực".

Nếu Twitter chọn cách đối đầu trực tiếp với Trump, Facebook có thái độ ôn hòa hơn. Ông chủ Nhà Trắng thường đăng chéo nội dung trên Twitter sang Facebook, nhưng hầu như không bị can thiệp hoặc gắn cờ vi phạm.

Trong những phát biểu sau đó, CEO Zuckerberg cũng cố gắng giữ quan điểm trung lập và cố gắng tách biệt Facebook và Twitter. Ông thừa nhận đã "đấu tranh nội tâm" trước những bài đăng của Trump, nhưng cuối cùng quyết định không xóa vì không vi phạm điều khoản. Ngoài ra, người đứng đầu mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng cho rằng các nội dung mang tính chính trị là vấn đề "nhạy cảm" và cần được "tôn trọng", mạng xã hội không nên là nơi kiểm tra tính thực tế của thông tin đăng bởi chính trị gia.

Bảo Lâm (theo CNBC)