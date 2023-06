Prigozhin thông báo các tay súng Wagner đã kiểm soát toàn bộ cơ sở quân sự ở tỉnh Rostov, miền nam Nga, sau khi ông bị cáo buộc xúi giục nổi loạn.

"Chúng tôi đang ở trong trụ sở Quân khu miền Nam Nga, bây giờ là 7h30", Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, hôm nay nói trong một video đăng trên mạng xã hội Telegram. "Các địa điểm quân sự ở Rostov, gồm cả sân bay, hiện do chúng tôi kiểm soát".

Ông cho biết thêm rằng các chiến đấu cơ Nga tham gia cuộc tấn công Ukraine "vẫn có thể rời khỏi sân bay như bình thường". "Chúng tôi kiểm soát sân bay để chiến đấu cơ không tấn công chúng tôi mà tấn công Ukraine".

Trùm Wagner tuyên bố chiếm hết cơ sở quân sự vùng Rostov của Nga Yevgeny Prigozhin tuyên bố kiểm soát các cơ sở quân sự ở Rostov. Video: Concord

Prigozhin kêu gọi người dân Nga đừng tin những gì họ đang được nghe trên truyền thông nhà nước. "Họ nói với bạn rằng Wagner đã can thiệp vào công việc nội bộ và đó là nguyên nhân tại sao một số thứ ở tiền tuyến sụp đổ. Nhưng những thứ ở tiền tuyến sụp đổ không phải vì lý do này", ông cho hay. "Một lượng lớn lãnh thổ bị mất. Binh lính đã thiệt mạng, gấp ba bốn lần so với những gì được ghi trong tài liệu trình lên cấp trên".

Prigozhin nói rằng Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov "đã bỏ chạy khi biết chúng tôi đang tiếp cận tòa nhà".

Lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin. Ảnh: TASS

Chính quyền tỉnh Rostov kêu gọi người dân không ra khỏi nhà. Trụ sở quân sự của Nga ở Rostov là căn cứ hậu cần quan trọng cho chiến dịch tấn công ở Ukraine.

Lãnh đạo Wagner trước đó cho biết lực lượng của ông đã tiến vào Nga từ mặt trận Ukraine, tuyên bố sẽ lật đổ giới lãnh đạo quân sự Nga, khẳng định ông và hàng nghìn chiến binh "sẵn sàng chết".

Trong một video khác được đăng trên kênh Telegram thân Wagner, Prigozhin ngồi giữa hai tướng cấp cao tại trụ sở Quân khu miền Nam Nga. Một trong số họ là Trung tướng Vladimir Alekseyev, người trước đó đã kêu gọi Prigozhin giữ bình tĩnh.

"Chúng tôi đã đến đây, chúng tôi muốn gặp Tổng tham mưu trưởng và Bộ trưởng Shoigu", Prigozhin nói trong video. "Nếu họ không đến, chúng tôi sẽ ở đây, chúng tôi sẽ phong tỏa thành phố Rostov và tiến về Moskva".

Trùm Wagner tuyên bố chiếm hết cơ sở quân sự vùng Rostov của Nga Trùm Wagner nói chuyện với hai tướng cấp cao tại trụ sở Quân khu miền Nam Nga ở Rostov. Video: Telegram

Cơ quan An ninh Nga (FSB) ngày 23/6 thông báo mở cuộc điều tra với Prigozhin vì hành vi "xúi giục nổi loạn" khi kêu gọi lực lượng Wagner chống lại Bộ Quốc phòng.

FSB công bố quyết định khởi tố sau khi Prigozhin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu bay tới Rostov để chỉ đạo thực hiện vụ tập kích tên lửa nhắm vào trại huấn luyện của Wagner, gây thương vong lớn.

Vị trí tỉnh Rostov của Nga (khoanh màu đỏ). Đồ họa: Google

Trùm Wagner thông báo đưa 25.000 quân tới Rostov để chất vấn Bộ trưởng Shoigu về vụ tấn công, đồng thời khẳng định đây là "cuộc hành quân đòi công lý, không phải đảo chính" và hành động này "không cản trở quân đội Nga".

FSB cho biết các tuyên bố và hành động của ông Prigozhin "cấu thành hành vi xúi giục xung đột vũ trang trên lãnh thổ Nga, đâm sau lưng các chiến sĩ đang chiến đấu với lực lượng Ukraine ủng hộ phát xít". FSB cũng kêu gọi thành viên Wagner không làm theo lời Prigozhin và bắt lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Moscow Times)