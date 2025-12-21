-
2h50
Loạt elite 21km nâng cự ly tại VnExpress Marathon Hải Phòng
VnExpress Marathon Hải Phòng được cộng đồng đặt biệt danh là "cung đường của những PR". Điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm thấp và địa hình bằng phẳng được coi là các yếu tố quan trọng giúp nhiều runner vượt ngưỡng. Vì vậy, nhiều runner vốn có sở trường 21km quyết định thử sức với cự ly 42km. Trong số này có những cái tên như Minh Hồng, Doãn Oanh, Hoàng Viết Vĩ Ly...
-
2h45
Trịnh Minh Tâm, Vỹ Ly đua cùng Kipruto
Cự ly 42km nam bắt đầu có sự chia tốp ngay sau khoảng 10 phút thi đấu. Hai chân chạy trẻ Trịnh Minh Tâm (Gia Lai) và Hoàng Viết Vĩ Ly (Bắc Ninh) vươn lên dẫn đầu cùng VĐV Kenya Kipruto Kemboi.
Kipruto từng vô địch VM Hanoi Midnight vào ngày 30/11 với thành tích 2 tiếng 24 phút 20 giây. Trong điều kiện nhiệt độ 19 độ C, gió thổi từ hướng Bắc tại Hải Phòng, anh hoàn toàn có thể cải thiện thông số này.
Minh Tâm và Vĩ Ly là hai VĐV trẻ tiến bộ nhanh trong thời gian qua. VM Hanoi Midnight, Minh Tâm từng về ba sau 2 tiếng 27 phút 34 giây. Khi ấy, anh cho biết bản thân còn có thể chạy nhanh hơn nữa.
-
2h35
-
2h30
Nhóm elite 42km xuất phát
2h30, các VĐV pen A 42km rời vạch xuất phát, hướng về đích tại Đồ Sơn. Nhóm elite cạnh tranh ngôi vô địch quy tụ Ezekiel Kipruto Kemboi (Kenya) - nhà vô địch VnExpress Marathon Hanoi Midnight cuối tháng 11, cùng Kipchumba, Trịnh Minh Tâm, Đan Quyết, Đào Bá Thành, Hứa Thuận Long, Mai Quí Phong. Ở nội dung nữ có các gương mặt đáng chú ý như Hồng Lệ, Lê Thị Lam, Phượng Lê và Yến Thư...
Sau đó ít phút, các pen tiếp theo cũng lần lượt rời vạch xuất phát. Mùa giải năm nay, thời gian đóng đường (COT) của cự ly 42km được rút xuống còn 6 tiếng, thay vì 6 tiếng 30 phút như trước, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Ngoài ra, nhiều đoạn đường chạy đi qua các trục giao thông quan trọng của Hải Phòng, nên việc đóng đường sớm và hoàn tất trước 8h30 thể hiện cam kết của ban tổ chức trong việc sớm trả lại lưu thông cho thành phố, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt buổi sáng của người dân.
-
2h20
5.000 VĐV 42km phủ kín đường Trần Hưng Đạo
Cự ly 42km xuất phát tại khu vực vườn hoa Nhà Kèn. Năm nay, full marathon ghi nhận số lượng vận động viên đông kỷ lục, nên ban tổ chức chia xuất phát theo các pen A, B, C, D nhằm điều tiết mật độ trên đường đua, giảm áp lực vận hành. Riêng pen A, khu vực dành cho các elite và vận động viên cạnh tranh thành tích, có khoảng 1.500 người.
Đồng hành cùng runner và khán giả là ba bình luận viên Thanh Bình, runner Tiến Mai và vận động viên điền kinh Trần Đảng. Kể từ giải này, VnExpress Marathon chuyển sang định dạng livestream màn hình dọc, phù hợp để bạn đọc theo dõi trên điện thoại di động.
-
1h00
Hàng nghìn tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ runner
VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 ghi nhận số lượng VĐV nhiều nhất từ trước tới nay. Để đảm bảo an toàn cho các runner, ban tổ chức bố trí hàng nghìn tình nguyện viên xuyên suốt dọc đường để hỗ trợ, tiếp sức cho runner. Đây là lực lượng được tuyển chọn từ các trường đại học. Sau giải đấu, các em được cấp chứng nhận tình nguyện viên của giải.
-
2h00
Runner 42km đổ về khu xuất phát
30' trước giờ cuộc đua bắt đầu, hàng nghìn runner đổ về vạch xuất phát ở khu vực vườn hoa Tố Hữu. Có thể dễ dàng nhận thấy sắc áo của những CLB nổi tiếng như VKL, Mễ Trì Park, Thống Nhất Park, Hải Phòng Runners, 4 A.M.
Các runner chia thành từng nhóm khởi động. Nhiều người động viên nhau giữ bình tĩnh để duy trì nhịp độ. "Nếu không đạt mục tiêu, vẫn còn giải All-star để làm lại mà", một nam runner động viên đồng đội.
Các VĐV lưu ý, khu vực gửi đồ được sắp xếp gần vạch xuất phát, trong khi khu vực đích cách đó khoảng 300m.