Minh Tâm, Vĩ Ly đeo bám VĐV Kenya tại VM Hải Phòng

Hai VĐV trẻ Việt Nam Minh Tâm, Vĩ Ly cùng Kipruto Kemboi dẫn đầu 42km nam sau 30 phút xuất phát. Doãn Oanh bám đuổi Hồng Lệ ở nội dung nữ.

  • 2h50

    Loạt elite 21km nâng cự ly tại VnExpress Marathon Hải Phòng

    VnExpress Marathon Hải Phòng được cộng đồng đặt biệt danh là "cung đường của những PR". Điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm thấp và địa hình bằng phẳng được coi là các yếu tố quan trọng giúp nhiều runner vượt ngưỡng. Vì vậy, nhiều runner vốn có sở trường 21km quyết định thử sức với cự ly 42km. Trong số này có những cái tên như Minh Hồng, Doãn Oanh, Hoàng Viết Vĩ Ly...

    z7348378987174-858a4437ab3ca33-3796-5013

    Nhóm elite có Trương Văn Tâm, Hồng Lệ, Vy Phan, Minh Hồng trước giờ xuất phát. Ảnh: VnExpress Marathon

    z7348379843738-3f1b5d3a98963a4-8147-4090

    Các pen tiếp theo lần lượt xuất phát, thành tích tính theo chip-time. Ảnh: VnExpress Marathon

    z7348379212697-96583a3699386c9-8916-8796

    Top đầu được định hình với VĐV Kenya, theo sau là Trịnh Minh Tâm, Bùi Văn Dũng. Ảnh: VnExpress Marathon

  • 2h45

    Trịnh Minh Tâm, Vỹ Ly đua cùng Kipruto

    Cự ly 42km nam bắt đầu có sự chia tốp ngay sau khoảng 10 phút thi đấu. Hai chân chạy trẻ Trịnh Minh Tâm (Gia Lai) và Hoàng Viết Vĩ Ly (Bắc Ninh) vươn lên dẫn đầu cùng VĐV Kenya Kipruto Kemboi.

    Kipruto từng vô địch VM Hanoi Midnight vào ngày 30/11 với thành tích 2 tiếng 24 phút 20 giây. Trong điều kiện nhiệt độ 19 độ C, gió thổi từ hướng Bắc tại Hải Phòng, anh hoàn toàn có thể cải thiện thông số này.

    Minh Tâm và Vĩ Ly là hai VĐV trẻ tiến bộ nhanh trong thời gian qua. VM Hanoi Midnight, Minh Tâm từng về ba sau 2 tiếng 27 phút 34 giây. Khi ấy, anh cho biết bản thân còn có thể chạy nhanh hơn nữa.

  • 2h35
    599635207-845517338405680-8524-5478-7679

    Hồng Lệ, Vy Phan, Mỹ Duyên và dàn elite trước vạch xuất phát 42km. Ảnh: VnExpress Marathon

    600325068-845517445072336-1415-4441-9000

    Nam VĐV trong trang phục Ông già Noel, vốn được nhiều runner lựa chọn trong dịp này.

    600445715-845517528405661-6041-4911-4588

    Cự ly 42km có tới 5.000 VĐV tham gia ở mùa giải năm nay.

  • 2h30

    Nhóm elite 42km xuất phát

    2h30, các VĐV pen A 42km rời vạch xuất phát, hướng về đích tại Đồ Sơn. Nhóm elite cạnh tranh ngôi vô địch quy tụ Ezekiel Kipruto Kemboi (Kenya) - nhà vô địch VnExpress Marathon Hanoi Midnight cuối tháng 11, cùng Kipchumba, Trịnh Minh Tâm, Đan Quyết, Đào Bá Thành, Hứa Thuận Long, Mai Quí Phong. Ở nội dung nữ có các gương mặt đáng chú ý như Hồng Lệ, Lê Thị Lam, Phượng Lê và Yến Thư...

    Sau đó ít phút, các pen tiếp theo cũng lần lượt rời vạch xuất phát. Mùa giải năm nay, thời gian đóng đường (COT) của cự ly 42km được rút xuống còn 6 tiếng, thay vì 6 tiếng 30 phút như trước, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Ngoài ra, nhiều đoạn đường chạy đi qua các trục giao thông quan trọng của Hải Phòng, nên việc đóng đường sớm và hoàn tất trước 8h30 thể hiện cam kết của ban tổ chức trong việc sớm trả lại lưu thông cho thành phố, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt buổi sáng của người dân.

  • 2h20

    5.000 VĐV 42km phủ kín đường Trần Hưng Đạo

    Cự ly 42km xuất phát tại khu vực vườn hoa Nhà Kèn. Năm nay, full marathon ghi nhận số lượng vận động viên đông kỷ lục, nên ban tổ chức chia xuất phát theo các pen A, B, C, D nhằm điều tiết mật độ trên đường đua, giảm áp lực vận hành. Riêng pen A, khu vực dành cho các elite và vận động viên cạnh tranh thành tích, có khoảng 1.500 người.

    Đồng hành cùng runner và khán giả là ba bình luận viên Thanh Bình, runner Tiến Mai và vận động viên điền kinh Trần Đảng. Kể từ giải này, VnExpress Marathon chuyển sang định dạng livestream màn hình dọc, phù hợp để bạn đọc theo dõi trên điện thoại di động.

  • 1h00

    Hàng nghìn tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ runner

    VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 ghi nhận số lượng VĐV nhiều nhất từ trước tới nay. Để đảm bảo an toàn cho các runner, ban tổ chức bố trí hàng nghìn tình nguyện viên xuyên suốt dọc đường để hỗ trợ, tiếp sức cho runner. Đây là lực lượng được tuyển chọn từ các trường đại học. Sau giải đấu, các em được cấp chứng nhận tình nguyện viên của giải.

    z7348279719297-2e12e2e200e3fbf-5015-7740

    0h30p các tình nguyện viên đã có mặt tại khu vực xuất phát để chuẩn bị sẵn sàng cho VnExpress Marathon Hải Phòng 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

    z7348377280253-9dd408aa06ee76e-9556-8325

    Hai tình nguyện viên mặc áo phản quang, hỗ trợ runner dọc đường. Ảnh: VM

  • 2h00

    Runner 42km đổ về khu xuất phát

    30' trước giờ cuộc đua bắt đầu, hàng nghìn runner đổ về vạch xuất phát ở khu vực vườn hoa Tố Hữu. Có thể dễ dàng nhận thấy sắc áo của những CLB nổi tiếng như VKL, Mễ Trì Park, Thống Nhất Park, Hải Phòng Runners, 4 A.M.

    Các runner chia thành từng nhóm khởi động. Nhiều người động viên nhau giữ bình tĩnh để duy trì nhịp độ. "Nếu không đạt mục tiêu, vẫn còn giải All-star để làm lại mà", một nam runner động viên đồng đội.

    Các VĐV lưu ý, khu vực gửi đồ được sắp xếp gần vạch xuất phát, trong khi khu vực đích cách đó khoảng 300m.

VnExpress Marathon Hải Phòng diễn ra sáng 21/12, ghi nhận hơn 14.000 VĐV, lập kỷ lục đông nhất hệ thống và lần đầu cự ly 42km vượt bán marathon về số lượng đăng ký. So với mùa gần nhất, tổng lượng đăng ký tăng khoảng 1,4 lần.

Năm nay, sự tăng trưởng mạnh về số VĐV, đặc biệt ở nhóm cự ly dài, khiến công tác vận hành được siết chặt hơn. Ban tổ chức thay đổi giờ xuất phát. Cự ly 42km xuất phát đầu tiên lúc 2h30, sớm hơn 30 phút so với năm 2024. COT (thời gian đóng đường) cũng rút xuống còn 6 tiếng thay vì 6 tiếng 30 phút. Ở cự ly 21km, runner xuất phát lúc 3h30. Cự ly 10km xuất phát lúc 5h30, đóng đường lúc 7h30 với một điểm COT ở mốc 7h10. Cự ly 5km xuất phát lúc 6h30 và đóng đường lúc 7h45.

Khu xuất phát đặt tại vườn hoa Nguyễn Du. Quầy gửi đồ mở theo từng cự ly, trong đó 42km từ 1h, 21km từ 2h, còn 10km và 5km từ 4h. Riêng cự ly 42km có điểm về đích tại Đồ Sơn.

Giải được cộng đồng đặt biệt danh "Cung đường của những PR", trở thành điểm hẹn cuối năm của nhóm runner đặt mục tiêu cải thiện thành tích.

Nhóm phóng viên

