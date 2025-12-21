2h45 Trịnh Minh Tâm, Vỹ Ly đua cùng Kipruto

Cự ly 42km nam bắt đầu có sự chia tốp ngay sau khoảng 10 phút thi đấu. Hai chân chạy trẻ Trịnh Minh Tâm (Gia Lai) và Hoàng Viết Vĩ Ly (Bắc Ninh) vươn lên dẫn đầu cùng VĐV Kenya Kipruto Kemboi.

Kipruto từng vô địch VM Hanoi Midnight vào ngày 30/11 với thành tích 2 tiếng 24 phút 20 giây. Trong điều kiện nhiệt độ 19 độ C, gió thổi từ hướng Bắc tại Hải Phòng, anh hoàn toàn có thể cải thiện thông số này.

Minh Tâm và Vĩ Ly là hai VĐV trẻ tiến bộ nhanh trong thời gian qua. VM Hanoi Midnight, Minh Tâm từng về ba sau 2 tiếng 27 phút 34 giây. Khi ấy, anh cho biết bản thân còn có thể chạy nhanh hơn nữa.