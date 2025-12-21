Hồng Lệ phá sâu PR, Vĩ Ly lần đầu vô địch VnExpress Marathon

Phạm Thị Hồng Lệ phá kỷ lục cá nhân với thông số 2 tiếng 42 phút 20 giây, trong khi Hoàng Viết Vĩ Ly vô địch ngay lần đầu chạy 42km ở VnExpress Marathon Hải Phòng.

Hồng Lệ khép lại năm thi đấu 2025 bằng chiến thắng thuyết phục tại VnExpress Marathon Hải Phòng. Xuất phát cùng một nhóm VĐV nam, runner quê Bình Định duy trì nhịp độ ổn định trước khi tách tốp ở nửa sau đường đua. Khi tiến vào những km cuối, Hồng Lệ một mình dẫn đầu, mỉm cười chạm dải băng vô địch với thành tích 2 tiếng 42 phút 20 giây.

Hồng Lệ phá băng vô địch 42km nữ với thành tích 2 tiếng 42 phút 20 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Kết quả này giúp Hồng Lệ phá kỷ lục cá nhân tới 2 phút 23 giây so với thông số từng lập tại VnExpress Marathon Volvo All-Star hồi tháng 4. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong năm đầu tiên cô chuyển sang thi đấu các giải phong trào sau khi rời đội tuyển quốc gia. Đồng thời, chiến thắng này giúp Hồng Lệ nối dài chuỗi vô địch tại hệ thống VnExpress Marathon lên 18 lần.

Ở nội dung marathon nam, Hoàng Viết Vĩ Ly tạo điểm nhấn lớn. Chân chạy quê Bắc Ninh không dẫn đầu từ sớm, nhưng kiên nhẫn bám đuổi nhóm trước trong phần lớn quãng đường. Trịnh Minh Tâm giữ vị trí số một trong phần lớn cuộc đua, nhưng đuối sức ở km 35. Quan sát thấy đối thủ người Gia Lai chậm lại, Vĩ Ly tăng tốc để vượt lên rồi giành chiến thắng với thành tích 2 tiếng 26 phút 42 giây.

Vĩ Ly sinh năm 2003, vốn có sở trường ở các cự ly trung bình. Những năm qua, runner này nâng dần cự ly từ 5 lên 10 rồi 21kmkm. Tại Hải Phòng, Vĩ Ly lần đầu chạy 42km và bất ngờ vô địch. Trịnh Minh Tâm về nhì với 2 tiếng 28 phút 40 giây. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mai Quí Phong, Ezekiel Kipruto Kemboi và Shohei Miyamoto.

Ở cự ly 21km, giải đấu ghi nhận sự trở lại của nhiều tuyển thủ điền kinh quốc gia sau SEA Games 33. Nổi bật nhất là Lương Đức Phước, Bùi Thu Hà và Đoàn Thu Hằng, những gương mặt đã vắng bóng ở các giải phong trào trong hơn nửa năm qua do tập trung cho nhiệm vụ quốc gia.

Bùi Thị Thu Hà về nhất 21km chỉ một tuần sau khi giành HC đồng marathon tại SEA Games 33. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở nội dung nam, Lương Đức Phước không dẫn đầu sau khi xuất phát, nhưng duy trì vị trí trong nhóm đầu để chờ thời điểm bứt phá. Sau khi núp gió phía sau Nguyễn Thành Đạt hơn nửa chặng đường, chân chạy quê Đồng Nai tăng tốc ở nửa sau cuộc đua, vượt lên dẫn đầu cho đến vạch đích. Phước về nhất với thành tích 1 tiếng 09 phút 54 giây, đồng thời lập kỷ lục cá nhân ở cự ly 21km. Nguyễn Thành Đạt về nhì, trong khi Lê Văn Thao đứng thứ ba.

Ở nội dung nữ, Bùi Thu Hà thể hiện sự vượt trội khi độc hành trên đường chạy Hải Phòng. Runner sinh năm 1998 về đích sau 1 tiếng 20 phút 29 giây, giành chức vô địch ngay trong lần trở lại sau SEA Games. Trước đó một tuần, Hà vừa thi đấu marathon tại SEA Games 33 ở Thái Lan và là VĐV marathon duy nhất của Việt Nam giành huy chương tại kỳ đại hội này. Đoàn Thu Hằng về nhì với thành tích 1 tiếng 24 phút 28 giây.

Việc các tuyển thủ quốc gia nhanh chóng trở lại các giải phong trào được xem là cách để họ duy trì nhịp thi đấu, đồng thời tận hưởng không khí thể thao cộng đồng sau một chu kỳ tập luyện và thi đấu căng thẳng cho SEA Games.

VĐV 42km xuất phát lúc 2h30 sáng 21/12. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở cự ly 10km, Vũ Minh Đức vô địch nam với thành tích 36 phút 20 giây, bỏ xa Phạm Văn Ngọc và Marin Ganeau với 38 phút 55 giây. Ở nội dung nữ, Lưu Thị Thu về nhất với thông số 40 phút 9 giây, theo sau lần lượt là Trần Duyên và Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Cự ly 5km khép lại ngày thi đấu với không khí sôi động và đậm màu sắc cộng đồng. Đinh Viết Tiếp về nhất nội dung nam sau 16 phút 13 giây. Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Diễm giành chiến thắng với thành tích 19 phút 10 giây.

Khép lại các nội dung thi đấu, VnExpress Marathon Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đường chạy thuận lợi nhất cho việc cải thiện thành tích cá nhân. Điều kiện thời tiết mát, độ ẩm thấp cùng địa hình bằng phẳng giúp nhiều vận động viên vượt ngưỡng, từ các tuyển thủ quốc gia đến runner phong trào. Theo thống kê của ban tổ chức, giải năm nay ghi nhận 134 vận động viên hoàn thành cự ly 42km dưới 3 tiếng, và gần 700 người đạt mốc sub3:30.

Giải đấu tại thành phố Cảng cũng khép lại mùa giải 2025 của hệ thống VnExpress Marathon. Từ những kỷ lục cá nhân của các chân chạy hàng đầu đến niềm vui hoàn thành đường đua của runner phong trào, VM Hải Phòng tiếp tục ghi dấu ấn là "cung đường của những PR" trong lòng runner.

Lan Anh