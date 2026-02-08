Trực tiếp VnExpress Marathon All-Star 2026

22h50 VM All-Star siết mốc đóng đường chạy

Cự ly 42km xuất phát lúc 5h và đóng đường chạy lúc 9h30. Cự ly 21km xuất phát lúc 5h30 và đóng lúc 7h45. Như vậy, để được công nhận hoàn thành cuộc đua, runner nam và nữ đều phải về đích trong thời gian tối đa lần lượt là 4 giờ 30 phút và 2 giờ 15 phút.

Theo ban tổ chức, COT không nhằm ưu tiên hay gây bất lợi cho nhóm nào, mà được đặt ra như một chuẩn mực chung, định vị All-Star là cuộc đua tốc độ cao. "COT 4 giờ 30 phút cho cự ly full marathon nhằm tạo động lực cho runner nữ sau khi đã đạt chuẩn đầu vào sub5. Với nam, dù COT nới lỏng hơn chuẩn đầu vào, đây vẫn là ranh giới buộc họ thi đấu kỷ luật để giữ phong độ", đại diện ban tổ chức nói.