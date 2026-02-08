Trực tiếp VnExpress Marathon All-Star 2026

-
22h50
VM All-Star siết mốc đóng đường chạy
Cự ly 42km xuất phát lúc 5h và đóng đường chạy lúc 9h30. Cự ly 21km xuất phát lúc 5h30 và đóng lúc 7h45. Như vậy, để được công nhận hoàn thành cuộc đua, runner nam và nữ đều phải về đích trong thời gian tối đa lần lượt là 4 giờ 30 phút và 2 giờ 15 phút.
Theo ban tổ chức, COT không nhằm ưu tiên hay gây bất lợi cho nhóm nào, mà được đặt ra như một chuẩn mực chung, định vị All-Star là cuộc đua tốc độ cao. "COT 4 giờ 30 phút cho cự ly full marathon nhằm tạo động lực cho runner nữ sau khi đã đạt chuẩn đầu vào sub5. Với nam, dù COT nới lỏng hơn chuẩn đầu vào, đây vẫn là ranh giới buộc họ thi đấu kỷ luật để giữ phong độ", đại diện ban tổ chức nói.
-
22h30
Do địa điểm tổ chức tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách xa trung tâm, ban tổ chức bố trí xe buýt đưa đón VĐV đến vạch xuất phát lúc 2h30 ngày 8/2 ở hai điểm. Điểm đón 1 tại Công viên Thống Nhất (cổng Trần Nhân Tông, Hà Nội). Điểm đón 2 ở Khu đô thị ParkCity Hanoi (đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông).
-
22h00
Dàn sao chạy bộ tranh giải thưởng 100 triệu đồng
Xứng đáng với tên gọi "All star", giải đấu sáng 8/2 quy tụ dàn sao hàng đầu và gần như hiếm khi cùng góp mặt tại các giải đấu. Đáng chú ý là sự xuất hiện của kỷ lục gia Hoàng Nguyên Thanh - người chạy marathon nhanh nhất Việt Nam với thành tích 2 tiếng 18 phút. Cạnh tranh với Thanh là lão tướng Nguyễn Văn Lai - người xếp thứ hai trong danh sách kỷ lục marathon. Năm ngoái, Văn Lai là á quân, chỉ sau chân chạy Kenya. Dàn runner Việt nổi bật khác có Huỳnh Anh Khôi, Hoàng Viết Vĩ Ly, Đặng Anh Quyết.
Giải cũng là điểm hẹn của các "thợ săn tiền thưởng" từ châu Phi. Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia) - nhà vô địch VM Ho Chi Minh City Midnight 2025 sẽ cạnh tranh cùng Edwin Kiptoo. Ở nội dung nữ, Marta Tinsae Birehan cạnh tranh với Phạm Thị Hồng Lệ.
Điểm giúp giải đấu hút dàn runner thành tích cao là giải thưởng tiền mặt 100 triệu đồng cho nhà vô địch nam, nữ. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt nhận 40 triệu, 30 triệu, 20 triệu và 15 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, VĐV còn nhận thêm hiện vật từ ban tổ chức và các đơn vị đồng hành.
-
4h30
Hà Nội trở lạnh ngày thi đấu VM All-Star
Sáng 8/2, Hà Nội đón không khí lạnh và gió mùa. Ở thời điểm trước giờ xuất phát nửa tiếng, nhiệt độ được ghi nhận ở mức 14 độ C. Tuy nhiên, do có mưa nhỏ, nhiệt độ cảm nhận thực tế khoảng 10 độ C. Đây là điều kiện thi đấu thử thách, đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng ứng biến từ VĐV. Nếu có thể tận dụng nền nhiệt này và sức gió, VĐV có nhiều cơ hội phá PR.