Nguyên Thanh, Hồng Lệ tạo mốc mới cho marathon Việt Nam tại All-Star

Về nhất với thông số lần lượt 2 tiếng 19 phút 45 giây và 2 tiếng 38 phút 07 tại VnExpress Marathon All-Star, Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ lập những thành tích tốt nhất của VĐV Việt Nam ở một giải trong nước.

Cuộc đua sáng 8/2 trên cung đường Hòa Lạc sớm trở thành một cuộc "thủy chiến" khi mưa bắt đầu nặng hạt từ khoảng 4h30. Nhiệt độ khoảng 17 độ C nhưng độ ẩm trên 80% là thử thách lớn cho runner. Dẫu vậy, chính điều kiện thi đấu có phần khắc nghiệt này lại phát huy tốt khả năng của các runner Việt Nam. Trong khi đó, các runner châu Phi được đánh giá cao trước giải như Wendwesen Tilahun Damte (42km nam) hay Birehan Marta Tinsae (42km nữ) không thể thích nghi.

Hoàng Nguyên Thanh quyết định bung sức để đua vô địch dù sẽ du đấu sau đây ba tuần. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau một năm thi đấu thành công, lọt top 5 VĐV chạy marathon nhanh nhất Việt Nam, chân chạy 23 tuổi Huỳnh Anh Khôi tỏ rõ tự tin khi chủ động dẫn đầu cuộc đua trong hơn nửa chặng đường. Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Minh Tâm và VĐV Campuchia Vann Pheara đã "núp gió" phía sau thể hình cao trên 1,83m của Anh Khôi để tiết kiệm năng lượng. Trên livestream của giải, người hâm mộ tỏ ra nể phục tinh thần thể thao của Khôi khi anh tung những bước chân mạnh mẽ dù có thời điểm chạy ngược gió lớn.

Ở nửa sau cuộc đua, cự ly 42km nam là màn đấu "song mã" giữa Khôi và Thanh. Hai chân chạy liên tục trò chuyện, động viên nhau. Đến km 35, Anh Khôi bất ngờ nói điều gì đó với Thanh rồi chủ động chậm lại phía sau, để đàn anh vượt lên. Từ thời điểm này, Nguyên Thanh độc diễn rồi về nhất sau 2 tiếng 19 phút 44 giây. Đây là thành tích marathon tốt nhất của một VĐV Việt Nam lập ở giải trong nước. Anh Khôi về sau chỉ 17 giây. Với thông số 2 tiếng 20 phút 1 giây, runner sinh năm 2003 phá sâu kỷ lục cá nhân và trở thành người nhanh thứ hai trong lịch sử marathon Việt Nam, vượt qua đàn anh Nguyễn Văn Lai.

Không thuộc biên chế bất kỳ đội tuyển nào, thành tích của Anh Khôi một lần nữa chứng tỏ tiềm năng của các VĐV phong trào trẻ Việt Nam khi họ thường xuyên thi đấu, trau dồi khả năng trước các đối thủ hàng đầu. Với Hoàng Nguyên Thanh, đây sẽ là cú hích tinh thần lớn cho anh trước khi tham dự Tokyo Marathon vào ngày 1/3, giải đấu mà Thanh đặt kỳ vọng phá kỷ lục marathon Việt Nam do anh lập đầu năm 2024 ở giải Hong Kong Marathon (2 tiếng 18 phút 42 giây).

Hồng Lệ vượt qua Marta Tinsae Birehan (Ethiopia) trong cơn mưa lớn tại Hòa Lạc rạng sáng 8/2. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở nội dung nữ, Hồng Lệ độc dẫn suốt cuộc đua. Nhưng chân chạy gốc Gia Lai vẫn tạo cảm xúc cho khán giả qua cách cô duy trì tốc độ, vượt qua những đoạn đường ướt sũng để về đích. Lệ đã ghi các mốc mục tiêu mỗi 5 km lên tay, liên tục kiểm tra để đảm bảo chạy đúng kế hoạch. Nhờ đó, cô về đích sau 2 tiếng 38 phút 6 giây, vượt qua kỷ lục quốc gia do Nguyễn Thị Oanh nắm giữ (2 tiếng 39 phút 49 giây).

Trong khi nhóm VĐV ưu tú Việt Nam cống hiến một cuộc đua mãn nhãn trên cung đường mang biệt danh "Ngôi đền tốc độ", nhóm VĐV châu Phi lại bất ngờ bị bỏ lại. Damte bị chấn thương từ km 5 và quyết định bỏ cuộc ở km 10. Còn ở nội dung nữ, Marta Tinsae Birehan chỉ về thứ tư, sau Doãn Thị Oanh, Vũ Khánh Linh. Sau cuộc đua, Damte và Marta chia sẻ họ gặp khó khăn khi thi đấu trong mưa lớn và đều bị đau gân kheo.

Ở cự ly 21km, VĐV Kenya Kenedy Njogu độc hành trên suốt đường đua và về nhất sau 1 tiếng 6 phút 24 giây. Kenedy chính là nhà vô địch All-Star cự ly 42km năm ngoái với thông số 2 tiếng 16 phút 52 giây. Nhưng năm nay, anh chỉ tham dự 21km. Đồng hương của anh, Edwin Kiptoo, về ba (1 tiếng 11 phút 49 giây) sau Dương Minh Hùng.

Ở nội dung nữ, Đoàn Thu Hằng dễ dàng vô địch với thành tích 1 tiếng 22 phút 12 giây. Đây là chiến thắng nhiều ý nghĩa cho chân chạy Quảng Ninh không lâu sau khi cô tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Về sau Thu Hằng là Lê Thị Bích, VĐV đã giành HC vàng duathlon SEA Games 33 cuối năm ngoái, và Thái Thị Hồng.

VĐV vượt cơn mưa để thi đấu cự ly 42km sáng 8/2. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh các nhà vô địch, VnExpress Marathon All-Star 2026 ghi nhận loạt thành tích cá nhân và thông số chuyên môn ấn tượng. Ở nội dung 42km nam, cả 5 VĐV dẫn đầu đều đạt thành tích dưới 2 tiếng 30 phút, điều hiếm thấy tại các giải đấu trong nước. Tương tự, top 5 nội dung nữ đều hoàn thành cuộc đua dưới 3 tiếng.

VnExpress Marathon All-Star 2026 đã thể hiện đúng định vị giải đấu tinh hoa qua các con số chuyên môn. Đường đua tại Hoà Lạc được đảm bảo an toàn với lộ trình khép kín hoàn toàn và hệ thống hơn 20 trạm tiếp nước dọc đường. Việc đặt ra tiêu chuẩn đầu vào khắt khe và siết thời gian giới hạn (COT) cho thấy định hướng nâng tầm tính chuyên nghiệp của giải đấu.

Sự kiện khép lại lúc 9 giờ 30, sau 4 tiếng 30 phút thi đấu. Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của giải gần 600 triệu đồng sẽ được trao cho VĐV sau cuộc đua.

