Trụ sở xã nứt toác, nghiêng ngả sau mưa lớn kéo dài

Đà NẵngTrụ sở UBND xã Hùng Sơn xuất hiện nhiều vết nứt, tường bong tróc, kết cấu công trình xô lệch sau mưa lớn kéo dài, buộc chính quyền phải tạm ngưng sử dụng.

Chiều 31/10, lãnh đạo xã cho biết khu vực sảnh bị nứt gãy nghiêm trọng, một số phòng làm việc bị đất đá tràn vào. Do nền đất yếu và mưa vẫn tiếp diễn, chính quyền khuyến cáo người dân không đến gần khu vực trụ sở.

Khối nhà 2 tầng của trụ sở UBND xã Hùng Sơn bị nứt toác, nghiêng ngả do mưa lớn kéo dài. Ảnh: UBND xã Hùng Sơn

Mưa lớn cũng gây sạt lở, chia cắt các tuyến đường huyết mạch vào trung tâm xã; nhiều trụ điện bị gãy đổ khiến khu vực mất điện và nước sinh hoạt. Sóng điện thoại chỉ chập chờn ở một số điểm, gây khó khăn cho công tác liên lạc, cảnh báo và chỉ đạo ứng phó.

Các lực lượng tại chỗ đang khẩn trương khắc phục sạt lở, mở đường, đồng thời hướng dẫn người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Hùng Sơn là xã miền núi của TP Đà Nẵng. Xã mới này được sáp nhập từ ba xã Ch’ơm, Gari, Tr’hy, Axan (thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), với diện tích 287,95km2, dân số hơn 7.900 người.

Nguyễn Đông