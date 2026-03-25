Trịnh Thiếu Thu lên tiếng sau ba năm 'bặt vô âm tín'

Tài tử Hong Kong Trịnh Thiếu Thu lên tiếng về cuộc sống hiện tại khi nhiều người thắc mắc lý do ông "bặt vô âm tín" nhiều năm qua.

Đầu tháng 3 đến nay, trên các fanpage, một số khán giả đăng ảnh cũ của nghệ sĩ Trịnh Thiếu Thu, cho biết lo lắng khi ba năm qua không còn thấy Trịnh Thiếu Thu ở sự kiện, cũng không có tin tức về ông. Theo St Headline, dịp sinh nhật theo lịch âm (hôm 24/3), tài tử viết thư gửi người hâm mộ, cảm ơn sự quan tâm của họ.

Trịnh Thiếu Thu cho biết ông chọn nghỉ hưu, sống chậm. Ngày thường ông rèn luyện thể thao, làm những việc mình thích. "Tôi không thích tụ tập hay dự tiệc rượu nên mọi người cũng ít gặp tôi. Nhưng đừng lo lắng cho tôi. Nửa năm qua, thế giới và Hong Kong đều xảy ra những việc bất hạnh. Mong mọi người vui vẻ, mạnh khỏe, thế giới hòa bình", Trịnh Thiếu Thu viết.

Theo TVBS, ba năm qua, nghệ sĩ không tham gia bất kỳ sự kiện nào, bạn bè thân thiết cũng khó liên lạc được với ông. Bà Quan Tinh Hoa - vợ Trịnh Thiếu Thu - từng nói chồng vô cùng nuối tiếc, chưa bình ổn tâm lý sau khi con gái riêng của ông - Trịnh An Nghi - tự tử ở Mỹ tháng 10/2023.

Diễn viên kiêm ca sĩ Uông Minh Thuyên - đồng nghiệp thân thiết với Trịnh Thiếu Thu - cho biết bà tôn trọng lựa chọn của Trịnh Thiếu Thu, không muốn làm phiền, để ông có không gian riêng tư.

Trịnh Thiếu Thu 79 tuổi, có vị trí cao trong làng nghệ thuật Hoa ngữ. Hoạt động ở làng giải trí hơn 60 năm, tài tử đóng hàng loạt phim nổi tiếng của đài TVB như Thư kiếm ân cừu lục, Hý thuyết Càn Long, Sở Lưu Hương, Đại thời đại, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978... Thể hiện của Trịnh Thiếu Thu trong các phim kiếm hiệp để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều người, giúp ông được mệnh danh "đại hiệp". Ngoài diễn xuất, ông còn thành công khi làm ca sĩ.

Trịnh Thiếu Thu hát "Tiếu khán phong vân", nhạc phim "Bản năng". Video: TVB

Thời trẻ, Trịnh Thiếu Thu được truyền thông miêu tả "tình sử phong phú", từng hẹn hò nhiều phụ nữ. Ông và người phụ nữ tên Lư Tuệ Như hẹn hò thập niên 1960, có con gái Trịnh An Nghi, họ chia tay khi An Nghi chưa đầy một tuổi. Lư Tuệ Như một mình nuôi con, Trịnh Thiếu Thu chu cấp nuôi dưỡng tới khi con học xong đại học.

Năm 1985, tài tử kết hôn với minh tinh Thẩm Điện Hà, có con gái Trịnh Hân Nghi. Vợ chồng ly dị khi con gái một tuổi. Năm 1989, Trịnh Thiếu Thu đi bước nữa với Quan Tinh Hoa, vợ chồng có hai con gái. Trong một lần phỏng vấn, MC hỏi Trịnh Thiếu Thu có còn đa tình nữa không, tài tử đáp: "Đương nhiên có, nhưng tôi đã trải qua quá nhiều, hiểu được cần trân trọng gia đình".

