Con đầu lòng của Trịnh Thiếu Thu qua đời

Theo trang HK01 ngày 2/10, bạn của Trịnh An Nghi không liên lạc được với cô nên báo cảnh sát phá cửa nhà tìm kiếm. Trịnh An Nghi được phát hiện trong tình trạng ngưng thở tại nhà riêng ở Los Angeles, cuối tháng 9. Cảnh sát bước đầu nhận định cô tự tử.

An Nghi, con gái Trịnh Thiếu Thu. Ảnh: HK01

Vợ hiện tại của Trịnh Thiếu Thu - diễn viên Quan Tinh Hoa - nói chồng chưa hết sốc vì tin dữ, không đủ bình tĩnh trả lời các tin nhắn hỏi thăm, vì vậy bà thay chồng trả lời truyền thông. Theo Quan Tinh Hoa, mẹ của Trịnh An Nghi - bà Lư Tuệ Như - hiện sống ở Canada, sức khỏe bình thường. Phía Quan Tinh Hoa mong Lư Tuệ Như sớm sang Mỹ lo hậu sự cho Trịnh An Nghi, vì bà là người giám hộ hợp pháp đồng thời là người thừa kế tài sản của An Nghi. Quan Tinh Hoa nói: "Nếu chị Lư Tuệ Như cho phép, chúng tôi sẽ làm hết sức hỗ trợ chị".

Diễn viên Trịnh Thiếu Thu. Ảnh: HK01

Trịnh Thiếu Thu và Lư Tuệ Như từng hẹn hò vài năm, không đăng ký kết hôn, họ chia tay khi Trịnh An Nghi còn bé, từ đó An Nghi theo mẹ sinh sống, Trịnh Thiếu Thu chu cấp cho con tới khi học xong. Hai cha con không thường xuyên liên lạc.

Một người bạn của An Nghi cho biết sau khi trưởng thành, An Nghi thông cảm cho cha mẹ, không oán trách họ. Một vài lần Trịnh Thiếu Thu sang Mỹ biểu diễn, cô tới gặp bố. Nghệ sĩ từng nói người ông thấy có lỗi nhất là con gái đầu lòng.

Phong độ Trịnh Thiếu Thu tuổi ngoài 70 Trịnh Thiếu Thu trên sân khấu ca nhạc, trong phim truyền hình. Video: Bilibili

Theo FTV News, sự việc khiến đời tư của Trịnh Thiếu Thu nhận chú ý của nhiều khán giả châu Á. Ông 76 tuổi, có vị trí cao trong làng nghệ thuật Hong Kong. Hoạt động ở làng giải trí hơn 60 năm, Trịnh Thiếu Thu đóng hàng loạt phim nổi tiếng của đài TVB như Thư kiếm ân cừu lục, Hý thuyết Càn Long, Sở Lưu Hương, Đại thời đại, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978... Thể hiện của Trịnh Thiếu Thu trong các phim kiếm hiệp để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều người, giúp ông được mệnh danh "đại hiệp". Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ còn thành công khi làm ca sĩ.

Trịnh Thiếu Thu và con gái Trịnh Hân Nghi. Ảnh: HK01

Thời trẻ, Trịnh Thiếu Thu được truyền thông miêu tả "tình sử phong phú", từng hẹn hò nhiều phụ nữ. Sau khi chia tay Lư Tuệ Như, ông kết hôn với minh tinh Thẩm Điện Hà (năm 1985), có con gái - ca sĩ Trịnh Hân Nghi. Không lâu sau đám cưới, Trịnh Thiếu Thu có tình cảm với diễn viên Quan Tinh Hoa, ly dị Thẩm Điện Hà năm 1988, để toàn bộ tài sản cho vợ cũ và Hân Nghi. Một năm sau, ông kết hôn với Quan Tinh Hoa, vợ chồng có hai con gái.

