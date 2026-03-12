Trịnh Thiếu Thu ở ẩn

Tài tử Hong Kong Trịnh Thiếu Thu rời xa làng giải trí, sống kín tiếng từ khi con gái qua đời năm 2023.

Theo TVBS, ba năm qua, nghệ sĩ không tham gia bất kỳ sự kiện nào, bạn bè thân thiết cũng khó liên lạc được với ông. Bà Quan Tinh Hoa - vợ Trịnh Thiếu Thu - nói chồng vô cùng nuối tiếc, chưa bình ổn tâm lý sau khi con gái riêng của ông - Trịnh An Nghi - tự tử ở Mỹ tháng 10/2023.

Tài tử Trịnh Thiếu Thu. Ảnh: On

Diễn viên kiêm ca sĩ Uông Minh Thuyên - đồng nghiệp thân thiết với Trịnh Thiếu Thu - cho biết bà tôn trọng lựa chọn của Trịnh Thiếu Thu, không muốn làm phiền, để ông có không gian riêng tư. Động thái gần nhất của tài tử là vào tháng 11/2025, ông gửi vòng hoa viếng nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng.

Trịnh Thiếu Thu 79 tuổi, có vị trí cao trong làng nghệ thuật Hoa ngữ. Hoạt động ở làng giải trí hơn 60 năm, tài tử đóng hàng loạt phim nổi tiếng của đài TVB như Thư kiếm ân cừu lục, Hý thuyết Càn Long, Sở Lưu Hương, Đại thời đại, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978... Thể hiện của Trịnh Thiếu Thu trong các phim kiếm hiệp để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều người, giúp ông được mệnh danh "đại hiệp". Ngoài diễn xuất, ông còn thành công khi làm ca sĩ.

Trịnh Thiếu Thu hát Tiếu khán phong vân Trịnh Thiếu Thu hát "Tiếu khán phong vân", nhạc phim "Bản năng". Video: TVB

Thời trẻ, Trịnh Thiếu Thu được truyền thông miêu tả "tình sử phong phú", từng hẹn hò nhiều phụ nữ. Ông và người phụ nữ tên Lư Tuệ Như hẹn hò thập niên 1960, có con gái Trịnh An Nghi, họ chia tay khi An Nghi chưa đầy một tuổi. Lư Tuệ Như một mình nuôi con, Trịnh Thiếu Thu chu cấp nuôi dưỡng tới khi con học xong đại học.

Hai cha con hiếm khi gặp nhau. Diễn viên từng nói nếu vô tình gặp An Nghi trên phố, ông chưa chắc nhận ra con. Tài tử chỉ gặp An Nghi một vài lần ở Mỹ, khi tới đây lưu diễn. Thiếu Thu cho biết trên đời, người ông thấy có lỗi nhất là con đầu lòng. Nghệ sĩ thừa nhận bấy giờ nông nổi, chỉ yêu đương hời hợt, không nghĩ đến kết hôn vì muốn phấn đấu sự nghiệp. Ông thường vướng các tin đồn tình ái với bạn diễn, khiến Lư Tuệ Như không chịu đựng nổi, hai người đường ai nấy đi.

Năm 1985, tài tử kết hôn với minh tinh Thẩm Điện Hà, có con gái Trịnh Hân Nghi. Vợ chồng ly dị khi con gái một tuổi.

Tạo hình cổ trang của Trịnh Thiếu Thu. Ảnh: HK01

Hân Nghi lớn lên ở Canada, khi trưởng thành, cô về Hong Kong làm ca sĩ, gặp cha nhiều hơn. Trịnh Hân Nghi từng nhiều lần chung sân khấu biểu diễn với bố nhưng những năm gần đây, cô không xuất hiện công khai vì điều trị bệnh trầm cảm.

Năm 1989, Trịnh Thiếu Thu đi bước nữa với Quan Tinh Hoa, vợ chồng có hai con gái. Trong một lần phỏng vấn, MC hỏi Trịnh Thiếu Thu có còn đa tình nữa không, tài tử đáp: "Đương nhiên có, nhưng tôi đã trải qua quá nhiều, hiểu được cần trân trọng gia đình".

Như Anh (theo TVBS)